Burkina Faso: Mini réseaux solaires photovoltaïques - Les avant-projets de normes sur les composants en examen

25 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Beyon Romain Nebie

Le Projet national « Africa Minigrids Program », en collaboration avec l'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité organise, du 25 au 29 août 2025 à Koudougou, un atelier d'examen et d'amendement des avant-projets de normes sur les composants des mini réseaux solaires photovoltaïques.

Le Projet national « Africa Minigrids Program (PN-AMP) et l'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) sont soucieux du respect des normes de qualité dans le secteur des mini-réseaux solaires photovoltaïques. Pour ce faire, les deux structures organisent en partenariat du 25 au 29 août 2025, à Koudougou un atelier consacré à l'examen et à l'amendement des avant-projets de normes sur les composants des mini réseaux solaires photovoltaïques par le comité électrotechnique national du Burkina Faso.

Selon le coordonnateur du PN-AMP, Roger Ouédraogo, représentant le directeur général de l'Agence burkinabè d'électrification rurale (ABER), les mini réseaux représentent une solution stratégique pour répondre aux défis de l'accès à l'énergie dans nos localités rurales isolées, d'où l'importance du PN-AMP.

Il a ajouté que le Burkina Faso ambitionne d'électrifier au moins 5 000 localités en 5 ans et de réaliser 700 mini réseaux au cours de la même période. « Nous sommes donc unanimes qu'il est essentiel que les normes qui encadrent leurs composants soient à la hauteur des enjeux que sont la qualité, la sécurité, la résilience et l'adaptabilité.

Cet atelier représente une opportunité précieuse de mettre en commun nos expertises et surtout nos perspectives afin de renforcer les bases techniques qui soutiennent ces solutions innovantes », a signifié M. Ouédraogo. A écouter le directeur de la normalisation et de la certification à l'ABNORM, Dr Alain Gustave Yaguibou, il s'agira pour les experts de voir si les documents soumis à leur appréciation sont en adéquation avec les besoins réels des acteurs du domaine.

Notamment en termes de spécifications que d'utilisation en rapport avec notre contexte. Pour lui, Il est plus que nécessaire pour les Etats de disposer des normes dans les secteurs d'activités pour des investissements durables au service des populations.

Le président du comité électrotechnique national du Burkina Faso, Lassina Traoré, a fait savoir que sa structure a pour mission de veiller à ce que les normes dans le domaine électrotechnique national soient mieux connues et respectées. L'objectif est d'aboutir à une harmonisation dans le domaine électrotechnique concernant les mini-réseaux solaires photovoltaïques qui sont une source de production d'énergie au Burkina Faso.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.