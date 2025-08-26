Burkina Faso: Championnat national de gymnastique - La gym-aérobic, l'innovation de 2025

La Fédération burkinabè de gymnastique a organisé les 19es finales du championnat national de la discipline, samedi 23 et le dimanche 24 août 2025, à Ouagadougou. Une édition marquée par l'introduction de la gymnastique aérobic comme innovation.

Les gymnastes burkinabè auront désormais la possibilité de varier leurs pratiques lors du championnat national de la discipline. A la faveur des finales cette année, il a été introduit une nouvelle forme de gymnastique sur laquelle les athlètes de la petite catégorie ont été évalués. Elle consiste à présenter un enchainement en gymnastique sous forme musicale seul, à deux, à trois ou à quatre.

« Elle est basée sur le rythme et il faut coordonner vos mouvements avec la musique du début à la fin et coordonner vos mouvements entre vous », explique le président de la Fédération burkinabè de gymnastique, Jean-Louis Séogo. Les 10-14 ans venus de plusieurs provinces du pays ont rivalisé en duo et en trio mixtes lors de deux passages. Un exercice imposé constitué de sept pas de base et sur un exercice libre, le tout au rythme de la musique.

Pour la justesse dans l'exécution des gestes et la coordination des mouvements, le club Faso Gym Talents de Ziniaré n'a laissé aucune chance à la concurrence. En duo comme en trio, Lydie Ilboudo, Abdoul Aziz Koïta et Abigaël Kabré sont montés sur la plus haute marche du podium.

La seconde place en duo est revenue à Stella Bationo et Toussaint Yaméogo de Gym solidaire de Koudougou et la médaille de bronze à Aminata Ouédraogo et Simon Sawadogo de Espoir Gym Club de Kaya. Pour la prestation à trois, Gym Solidaire de Koudougou composé de Régis Zoma, Toussaint Yaméogo et Boris Bonkoungou a été classé 2e et Abu Gym Club de Bobo représenté par Barakissa Boly, Ornella Sawadogo et Zara Soré, 3e.

En attendant l'année prochaine pour voir l'introduction de la nouvelle forme chez les séniors, ceux-ci se sont mesurés en gym artistique. A l'arrivée, Aminata Boly, Sirata Maïga et Abibata Koné toutes de Gymnaste Acrobate de Dafra (Bobo) se sont classées respectivement 1re, 2e et 3e chez les filles.

Chez leurs homologues garçons la razzia a été effectuée par les athlètes de Espérance Club de Ouagadougou avec Moussa Zoungrana (1er), Kévin Dembélé (2e) et Clément Yaméogo (3e). Les champions ont été récompensés d'une enveloppe de 75 000 F CFA.

Les médaillés d'argent ont reçu 50 000 F CFA et ceux de bronze, 40 000 F CFA. « Nous sommes satisfaits car le niveau d'ensemble ne fait que s'améliorer mais aussi satisfaits d'avoir pu réaliser notre décision d'aller vers une nouvelle forme de gymnastique. Cela permet de nous apprêter pour les échéances internationales parce qu'avec la gymnastique aérobic on peut aller plus loin, elle demande moins de matériel et techniquement elle nous est plus accessible », s'est réjoui le président Jean-Loui Séogo.