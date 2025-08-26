Burkina Faso: Finale de la VIIe édition du Tournoi bien-être enfant U15 - l'ASD triomphe de l'AS Wendpanga

La finale de la VIIe édition du tournoi bien-être enfant s'est jouée, dans l'après-midi du samedi 23 août 2025, à Bobo-Dioulasso. C'est sur le thème « Le football, un facteur de résilience et de cohésion sociale » que s'est déroulée cette VIIe édition.

Finaliste de la VIe édition, l'Association sportive de Dafra (ASD) a conservé son titre en laminant l'Association Wendpanga par le score sans appel de 8 buts à 1 en finale de la VIIe édition jouée, samedi 23 août 2025.

Dès le coup d'envoi, sans un round d'observation les jeunes de l'ASD assiègent le camp de leurs adversaires et multiplient les actions dangereuses sans parvenir à faire la différence au but qu'à la 20e mn, sur une action individuelle, Emmanuel Dabiré enrhume la défense de l'AS Wendpanga, et loge la balle au fond des filets. Son frère jumeau, Béranger Dabiré, double la mise, cinq minutes après.

Au temps additionnel de la première période (25+2), le meilleur joueur du tournoi, Daouda Sanou, sur un pénalty, fait le break avant que l'arbitre ne renvoie les 22 acteurs pour la pause. A la reprise l'AS Wendpanga revient avec de meilleures intentions et parvient à la 27' à réduire le score à la joie de ses supporters.

Mais, ce fut une joie de courte durée, car à la 33', Emmanuel Dabiré signe son doublé de la soirée et conserve l'écart des 3 buts pour son équipe. A la 42' son frère jumeau tue tout suspens de cette finale en corsant l'addition à 5 buts avant le show du meilleur joueur du tournoi qui signe successivement son doublé et son triplé à la 46' et 49' avant de conclure avec un quadruplé au temps additionnelle (50+3) pour un score final de 8 buts à 1.

Ainsi, l'ASD se succède en remportant la VIIe édition du tournoi de l'Association bien-être enfant U15. En récompense, l'équipe victorieuse a reçu un ballon, un jeu de maillots, une enveloppe de 100 000 F CFA, le trophée de la gagne et des prix spéciaux. Finaliste malheureuse, l'AS Wendpanga reçoit un ballon, un jeu de maillots, 50 000 F CFA et des prix spéciaux.

Le tournoi de l'Association bien-être enfant U15, selon son promoteur Dominique N. Kouda, lancé en 2018, est un cadre d'épanouissement, de découverte et d'éclosion de talents. « Le tournoi offre un espace sûr, loin des tentations et des distractions nuisibles pendant les vacances », a-t-il signifié. Pour la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso, Salamata Sinaré, patronne de la VIIe édition, ce tournoi qui a fait le choix de mettre l'accent sur la jeunesse, a décidé de préparer la relève du football burkinabè.