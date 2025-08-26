Guinée: Rentrée scolaire 2025-2026 au pays - Le ministère de l'éducation fixe la date

Le ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation (MEPU-A) a dans un poste sur sa page Facebook dans la soirée du lundi 25 août 2025, annoncé la rentrée scolaire 2025-2026 .

Selon le département dirigé par Jean-Paul Cedy, l'ouverture des classes est prévue pour le 15 septembre prochain.

"Année Scolaire 2025-2026. La rentrée administrative est fixée au lundi 08 septembre 2025. La rentrée scolaire effective des élèves fixée au lundi l5 septernbre 2O25 sur toute l'étendue du territoire national", peut-on lire sur sa publication.

Un peu plus tôt, le ministère de l'Enseignement pre-universitaire avait annoncé l'ouverture des classes pour le 25 septembre 2025. Cette décision avait été prise au cours de la réunion de cabinet de ce lundi.

"Le sujet des préparatifs de la rentrée scolaire prochaine a été abordé. La date d'ouverture des classes fixée l'année précédente est confirmée. Le Ministère souhaite garantir aux élèves, neuf mois complets de cours", avait-il annoncé.