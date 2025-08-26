Sénégal: Réforme de l'Ofnac - Ousmane Diagne clarifie les choses

26 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Fatou NDIAYE

Les députés ont validé la réforme de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) hier, lundi 25 août 2025. Avec l'examen et l'adoption de ce nouveau projet de loi n°12-2025, des incohérences de l'ancienne institution chargée de lutter contre la corruption seront corrigées, a promis le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, qui était à l'Assemblée nationale pour défendre le texte.

La dissolution de l'Office National de lutte contre la Fraude, la Concussion et la Corruption et son remplacement par l'Office National de lutte contre la Corruption, en abrégé (Ofnac) également, a été acté par les députés de la 15ème législature hier, lundi 25 août 2025. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, qui défendait le projet de loi n°12-2025 sur l'OFNAC, a estimé que la réforme vise à corriger des incohérences de l'ancienne institution. En effet, dit-il, «l'Ofnac exerçait des prérogatives qui étaient régulièrement dévoilées aux institutions judiciaires, malgré son statut d'autorité administrative indépendante.»

A son avis, « c'était une hérésie, dans la mesure où le président l'Ofnac puisse être doté de certaines prérogatives telles que celles qui consistent à ordonner une garde à vue, à faire des mises en demeure, à dessaisir des Procureurs de la République ou des juridictions, n'avaient absolument rien à voir avec le respect des règles fonctionnelles». Et, de ce point de vue, il juge, qu', «il est tout à fait normal que la nouvelle loi corrige ces incohérences. Et je crois que c'est tout simplement à saluer parce que c'est un retour à la légalité, à la stricte légalité».

S'agissant du rattachement de cet organe de lutte contre la corruption à la Présidence de la République, il a estimé cela n'aura pas d'impacts négatifs. «L'article 1 a d'abord consacré l'indépendance de l'autorité administrative qu'est l'Ofnac, avant de prévoir son rattachement à la Présidence de la République. Et ce rattachement est un rattachement purement administratif. Et je crois d'ailleurs que le fait que l'Ofnac puisse être rattaché à la plus haute institution de notre République traduit tout simplement le désir, la volonté de lui conférer une autorité supérieure à celle de plusieurs autres institutions de la même nature et peut-être tout simplement de la même valeur juridique.»

Le ministre de la Justice d'affirmer, par ailleurs, que «la loi réaffirme de façon claire que les membres de l'Ofnac ne reçoivent aucune instruction dans l'exercice de leur mission.» Et donc, si véritablement ce rattachement à la Présidence pouvait susciter certaines interrogations, «le fait qu'il est réaffirmé que les membres de l'Ofnac ne peuvent et ne doivent recevoir aucune instruction de quelque institution que ce soit, le problème de son indépendance est réglé», a défendu le ministre de la Justice.

Ousmane Diagne rappelle toujours que «le profil des membres a été bien déterminé par la loi. Et, de ce point de vue, il faudra tout simplement un choix rigoureux qui traduit toutes les garanties de compétence.» Selon l'article 6, ils devront être des agents de l'administration de la hiérarchie A1 ayant eu 12 ans d'ancienneté, des enseignants-chercheurs de rang A ayant 12 ans d'ancienneté, des membres de la société civile et du secteur privé.

