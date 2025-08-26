Sénégal: Abass Fall élu maire de Dakar - Une revanche sur Barthélémy Dias en attendant les élections de 2027

Dakar — Abass Fall, l'un des dirigeants de Pastef-Les patriotes (au pouvoir) à Dakar, a été élu maire de la capitale sénégalaise en remplacement de Barthélémy Dias, qui a été révoqué en 2024 en raison d'une condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf, un jeune homme tué lors de violentes manifestations en 2011.

Ngoné Mbengue, une militante de Taxawu Sénégal, la coalition dirigée par Khalifa Sall, un ancien maire de Dakar, assurait l'intérim de M. Dias depuis plusieurs mois. Elle était candidate, face à Abass Fall.

M. Fall, coordonnateur de Pastef-Les patriotes dans le département de Dakar, a perdu le statut de premier adjoint du maire de Dakar, parce que la Cour suprême a ordonné l'application de la loi sur la parité entre hommes et femmes au sein du bureau municipal, a argué Barthélémy Dias.

Pour Abass Fall et ses camarades de parti, c'est tout simplement une "éviction". Elle survient à la suite d'hostilités qui ont eu lieu entre d'anciens alliés, Taxawu Sénégal et Pastef-Les patriotes, en l'occurrence, au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, le vainqueur des élections municipales et départementales dans d'importants départements et villes, dont Dakar, en janvier 2022, devant la coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar.

La revanche d'un Mbourois sur un "Boy Dakar"

Abass Fall a longtemps donné l'impression de ruminer l"'éviction" des élus de Pastef-Les patriotes de la mairie de Dakar. Il n'a jamais cessé de dénoncer la "trahison" de Barthélémy Dias.

Le ressortissant de Malicounda, une commune située dans le département de Mbour (ouest), au fur et à mesure que Pastef-Les patriotes s'implantait à Dakar, en gagnant les élections législatives de novembre dernier notamment, s'est promis de prendre sa revanche sur M. Dias, le "Boy Dakar".

Ancien professeur d'anglais dans le secteur privé, M. Fall traîne une réputation d'homme modeste. En privé, bien sûr. "Je ne peux pas être modeste. La modestie, parfois, c'est pour les faibles. Je suis hyperconfiant. On va danser le jazz tout à l'heure, à 18 h 30", a-t-il répondu à des journalistes en sortant de son bureau de vote aux élections législatives du 17 novembre 2024. Entendez : danser après la victoire aux dépens de Barthélémy Dias !

Le leader de Pastef-Les patriotes à Dakar surnommé "Borom Ndakaaru", le chef de file du parti à Dakar est un personnage par moments excentrique. En dirigeant la campagne de Pastef-Les patriotes aux dernières législatives, il a suggéré à ses militants de réagir par la violence à toute attaque physique en provenance du camp de Barthélémy Dias. Mais Abass Fall, que certains décrivent comme un homme humble, finira par présenter publiquement ses excuses.

Le défi de 2027

Pour lui, la ville de Dakar est assez stratégique et politiquement vitale pour qu'un parti au pouvoir la laisse à l'opposition. "Ce qui est sûr, c'est que Pastef va reprendre Dakar. Nous savons le rôle que nous avons joué lors des précédentes élections. Rien que pour la présidentielle, nous avons réuni environ 280 000 voix. On ne peut pas être au pouvoir sans contrôler Dakar, parce que qui gagne Dakar gagne le Sénégal", a dit l'ancien député à l'émission "Banc public" de Seneweb.

Abass Fall, âgé de 59 ans, va diriger la mairie de Dakar au cours des quinze prochains mois. Son rêve sera surtout de remporter le scrutin municipal en 2027. Il en mesure les enjeux, d'autant plus qu'il a annoncé sa démission imminente du gouvernement, pour se consacrer à la ville de Dakar.

Abass Fall fait partie des identités remarquables de Pastef-Les patriotes. Il est aux premiers rangs, aux côtés d'Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye, de Malick Ndiaye et de Birame Souleye Diop.

Beaucoup voyaient l'ancien député de 2022 à décembre 2024 à la tête d'une institution. Il aura attendu les législatives de 2024 pour se voir confier le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, qu'il s'apprête déjà à quitter pour endosser une écharpe de maire.