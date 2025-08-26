Sénégal: La victoire d'Abass Fall et l'adoption d'un projet de loi portant création de l'OFNAC au menu

Dakar — L'élection d'Abass Fall, un membre influent du parti au pouvoir à la tête de la mairie de Dakar et l'adoption par les députés d'un projet de loi portant création d'un Office national de lutte contre la corruption font le menu des quotidiens parvenu mardi à l'Agence de presse sénégalaise.

La victoire du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions à la suite du vote organisé vendredi par le préfet de Dakar n'était pas d'avance acquise dans la mesure où les conseillers municipaux de Pastef, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité sont largement minoritaires. Un résultat aux allures de surprise pour certaines publications à l'image du journal L'AS qui affiche en Une : "Abass Fall chipe le poste (de maire) à l'opposition".

"Les conseillers municipaux de Dakar ont procédé à l'élection d'un nouveau maire. Le candidat du parti Pastef a été élu maire devant ses trois adversaires. Il succède Barthelemy Dias dont le mandat a été interrompu à la suite d'une décision du préfet visant à organiser une élection anticipée pour le remplacer", indique le quotidien.

Le maire sortant avait été déchu de son mandat à la suite d'une condamnation judiciaire définitive relative à une affaire d'homicide remontant à 2011. La justice sénégalaise a notamment acté la responsabilité de Barthelemy Dias dans la mort de Ndiaga Diouf, un des assaillants du bâtiment de la mairie de Mermoz Sacré-Coeur à l'époque dirigée par M. Dias. Il était apparu dans une vidéo virale pointant son arme à feu en direction des assaillants présumés.

"Abass Fall offre Dakar au Pastef", dit Le Soleil qui précise que le candidat du parti au pouvoir a été élu avec 49 voix sur les 88 votants lors de l'élection du conseil municipal tenu hier à l'hôtel de ville de Dakar. Il ajoute que M. Fall qui va devoir terminer le mandat à la tête de la mairie jusqu'aux prochaines échéances électorales prévues en 2027.

"Coup de KO de Pastef", s'exclame de son côté, Walf Quotidien. Le journal évoque "un double revers pour Barthélémy Dias". "Désormais ex-maire de Dakar, Barthélémy Dias a eu hier un double revers. Consécutivement, il a été remplacé par Abass Fall et sa requête contre l'arrêté du préfet le révoquant rejetée par la Cour suprême", expliqué la publication.

"Barth perd deux fois", indique Sud Quotidien, rapportant qu"'hier le juge des référés de la Cour suprême a rejeté la requête de l'ancien maire de Dakar, qui sollicitait la suspension de l'élection de son successeur convoquée par le préfet de Dakar".

"Le magistrat a dans son ordonnance rendue à la reprise d'une audience boycottée par les avocats de Dias, estimé qu'aucune urgence ne justifiait la demande et qu'aucun risque de violation de la loi n'était avéré par la tenue du scrutin", note la publication.

"Abass Fall prend sa revanche sur Barth qui essuie deux revers en une journée", résume Vox Populi.

"Pastef prend tous les pouvoirs", écrit Le Quotidien, soulignant qu"'Abass Fall sera maire de la capitale Dakar au moins jusqu'au 18 septembre, jour où la Cour suprême doit se prononcer sur le fond et en dernier ressort sur le recours de pour excès de pouvoir déposé par Barthélémy Dias".

La même publication aborde dans sa livraison du jour le vote à l'Assemblée nationale des projets de loi portant sur les lanceurs d'alerte, l'accès à l'information, la déclaration de patrimoine et surtout de la réforme de l'Ofnac, relevant que "l'ombre de Bassirou Guèye", a plané dans l'hémicycle.

"La tête de Serigne Bassirou Guèye enfin obtenue", met en Une le quotidien Les Echos. "Le vote de la loi portant création de l'Ofnac a été une occasion pour les députés de l'opposition de dénoncer la précipitation avec laquelle cette loi a été présentée en session extraordinaire. D'autant plus que les populations sont dans le désarroi à cause des inondations. De l'avis de la députée Me Aissata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Benno, cette loi a été modifiée pour dégager Serigne Bassirou Guèye", indique le journal.

La promulgation de la loi adoptée par l'Assemblée nationale va entrainer une dissolution de l'Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption jusque-là dirigé par Serigne Bassirou Guèye, un ancien procureur de la République.