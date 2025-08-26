Sénégal: Nouvelles procédures de passation des marches - La BOAD outille les agents de la commande publique Sénégalaise

Dans le cadre de la diffusion de ses nouvelles procédures de passation des marchés, la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) organise à Dakar, du 25 au 29 août 2025, une session de formation destinée aux principaux acteurs de la commande publique sénégalaise.

Adoptées en 2020 et rendues applicables aux projets approuvés après octobre 2021 par le Conseil d'administration, les nouvelles procédures de passation des marchés de la BOAD font l'objet d'un vaste programme de vulgarisation dans l'ensemble de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Après le Mali et la Côte d'Ivoire en 2023, puis le Bénin et le Burkina Faso en 2024, c'est au tour du Sénégal d'accueillir une session de formation. Celle-ci rassemble une cinquantaine de participants issus des Unités de gestion des projets financés par la BOAD, des spécialistes en passation des marchés ainsi que des représentants des organes de contrôle et de régulation de la commande publique.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Kiema Alexis, Responsable de l'Unité de Passation des Marchés à la BOAD, a rappelé les objectifs de cette initiative : « La non-maîtrise des procédures constitue l'un des facteurs majeurs expliquant les retards et les faibles taux de décaissement dans les projets financés par la Banque. Ces formations visent donc à doter les acteurs d'outils adaptés afin d'accélérer la mise en oeuvre des projets et d'améliorer les performances de décaissement », a-t-il souligné.

Parmi les innovations introduites par ces nouvelles procédures figurent, entre autres, la composition obligatoire impaire des commissions d'évaluation des offres, ainsi que la dissociation des rôles de président et de secrétaire, désormais exclus des opérations d'évaluation.

Durant les cinq jours de formation, les participants bénéficieront d'ateliers pratiques portant sur quatre thématiques principales: la présentation des nouvelles procédures de passation des marchés; l'utilisation des canevas élaborés par la BOAD pour faciliter la préparation des dossiers; les politiques de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption; ainsi que des recommandations pratiques pour accélérer l'examen des requêtes par la Banque.

À travers cette démarche, la BOAD entend non seulement renforcer les capacités des acteurs, mais aussi garantir une meilleure efficacité dans l'exécution des projets. L'ambition affichée est claire : améliorer la maîtrise des procédures, accélérer le traitement des dossiers et, in fine, relever les taux d'absorption des financements.