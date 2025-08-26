Sénégal: Prise en compte des priorités sociales - Les médias invités à jouer leur partition

Hier, lundi 25 août 2025, la Maison de la Presse Babacar Touré a abrité un atelier de Consolidation des recommandations des Assises nationales des Médias et des Concertations, organisé par le ministère de la Communication, des Télécommunication et du Numérique, à travers la Direction de la Communication. Lors de cette rencontre, les acteurs ont insisté sur le rôle des médias face aux priorités sociales marquées, en mettant en avant le contexte politique national, le contexte de redressement économique, mais surtout le contexte de sursaut vis-à-vis de la souveraineté.

Présent à l'atelier de Consolidation des recommandations des Concertations et des Assises des Médias, Habibou Dia, Directeur de la Communication, a émis le voeu de voir les médias s'approprier les priorités sociales. «Ce que nous attendons, ce n'est pas des médias et une presse qui est essentiellement le réceptacle de crispations politiques. Mais ce que nous attendons, c'est des médias qui s'approprient pleinement, aujourd'hui, les priorités sociales émanant de la volonté populaire d'avoir un changement radical, systémique, ayant abouti à cette alternance démocratique, et d'accompagner l'information publique sur les politiques publiques de développement qui sont les priorités des Sénégalais.»

Dans cette optique, invite-t-il les acteurs des médias, «laissons les chapelles politiques et les querelles politiques aux politiciens et faisons du journalisme d'investigation pour garantir la transparence, faisons du journalisme axé sur le développement, faisons du journalisme axé sur les résultats transformateurs et les résultats de développement du pays.»

Abordant son discours, par l'appel du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui, lors d'une rencontre avec le secteur privé la semaine dernière, avait appelé à un sursaut collectif reconnaissant que tous les acteurs du secteur privé doivent être accompagnés, Mactar Sylla estime que «les médias sont la structure sans laquelle aucun plan de redressement ou aucune vision ne peut se concrétiser. C'est un accélérateur.»

De ce point de vue, déclare le PDG du Groupe sénégalais Label Média, «Il faut, aujourd'hui, effectivement que nous prenions toute notre place dans la liberté, dans le professionnalisme, dans la responsabilité, en sachant effectivement que nous avons une partie commune et que nous devons jouer notre rôle pleinement».

Selon lui, «Si le Sénégal doit sortir, aujourd'hui, de cette situation, les médias ont une responsabilité, ont le devoir d'accompagner ce processus.»