Sénégal: Élection du nouveau maire de la ville de Dakar, ce lundi 2 aout - Entre incertitude judiciaire et éclatement de Taxawu

L'élection du nouveau maire de Dakar, convoquée ce lundi 25 août par le préfet, se déroulera dans un climat d'incertitude. Saisie d'une requête de Barthélémy Dias, la Cour suprême doit en effet statuer ce matin même sur la suspension du scrutin. Au-delà de cet enjeu judiciaire, la bataille pour l'hôtel de ville révèle les fractures au sein de Taxawu Dakar et l'éclatement de la coalition Yewwi Askan Wi. Plusieurs candidatures issues du camp de Khalifa Sall se sont déclarées, fragilisant son assise. Une situation qui pourrait ouvrir la voie au Pastef d'Ousmane Sonko, en embuscade pour conquérir le prestigieux fauteuil que l'APR n'a jamais pu décrocher.

Convoqués par l'autorité préfectorale, les conseillers municipaux de Dakar doivent procéder, ce lundi 25 août, à l'élection du nouveau maire appelé à succéder à Barthélémy Dias, déclaré démissionnaire de ses fonctions par décision du préfet. Néanmoins, ce rendez-vous ne s'annonce guère serein pour les cent élus municipaux de la capitale. La tenue effective du scrutin dépend, en effet, du verdict du juge des référés de la Cour suprême, saisi par l'ancien édile. Barthélémy Dias avait introduit une requête visant à suspendre l'exécution de la décision n°3925/F/D/DK/AP rendue le 11 décembre 2024 par le préfet de Dakar. Mme Aïssatou Diallo Bâ, conseillère déléguée par le Premier président de la Cour suprême, avait, dans une ordonnance en date du vendredi 22 août, fixé l'audience à ce lundi 25 août à 9 heures.

Si le juge des référés donne raison à Barthélémy Dias, l'élection serait reportée jusqu'au-delà du 18 septembre, date retenue par la haute juridiction pour statuer sur le recours en annulation de l'ancien maire. Dans cette hypothèse, le préfet serait contraint d'attendre l'issue de la procédure pour procéder à l'installation d'un successeur. Mais au-delà de cette incertitude judiciaire, un autre élément pèse lourdement sur l'échéance électorale. C'est la fragmentation de la coalition Yewwi Askan Wi, sortie victorieuse des municipales du 22 janvier 2022. La rupture au sein de Taxawu Dakar, dirigé par Khalifa Ababacar Sall, et le départ de Barthélémy Dias, désormais à la tête de son propre mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, ont favorisé une multiplication des candidatures dans le camp des anciens alliés socialistes.

Ainsi, tandis que Khalifa Sall semble apporter son soutien à la maire intérimaire, Ngoné Mbengue, plusieurs figures issues de ses rangs affichent des ambitions divergentes. Parmi elles, le maire de Grand Yoff, Madiop Diop, que Khalifa Sall avait propulsé en 2014 après sa victoire aux locales, a officiellement déclaré sa candidature lors d'une réunion de Taxawu Sénégal. Parallèlement, des tractations sont rapportées autour de Babacar Mbengue, maire de Hann Bel-Air, présenté par ses soutiens comme « un intellectuel respecté, doté de charisme et de compétences managériales capables de hisser Dakar à un autre niveau ».

À ces prétendants s'ajoutent d'autres alliés historiques de Khalifa Sall, tels que le représentant du PUR, Daouda Gueye, actuel quatrième adjoint au maire, ou encore Mohamet Massamba Seye, président du parti pour l'Émergence et le Développement/Natangué, tous deux officiellement en lice. Du côté du parti au pouvoir, Pastef, aucune annonce n'a encore été faite. Mais la détermination à conquérir le fauteuil stratégique de maire de Dakar ne fait guère de doute. La dispersion des forces dans le camp de Khalifa Sall pourrait, de fait, offrir une occasion inédite au président de Pastef, Ousmane Sonko, d'inscrire son mouvement dans une dynamique que Macky Sall et son parti, l'APR, deuxième force municipale après les élections, n'avaient jamais pu concrétiser malgré douze années de gestion.