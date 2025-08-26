Sénégal: Transition énergétique - « La transition vers des combustibles propres est une opportunité », affirme Birame Soulèye Diop

Le Sénégal a adopté une stratégie nationale ambitieuse pour promouvoir des énergies de cuisson propres et réduire la dépendance au bois-énergie. Une étape décisive, selon le ministre de l'Énergie, Birame Soulèye Diop, qui y voit une opportunité économique, sociale et environnementale.

Le Sénégal doit relever un défi majeur : assurer à sa population un accès à une énergie moderne et abordable, tout en préservant ses ressources naturelles. Aujourd'hui encore, la majorité des ménages utilise le bois ou le charbon de bois pour la cuisson, entraînant déforestation, pollution et risques sanitaires, particulièrement pour les femmes et les enfants.

Pour inverser cette tendance, le gouvernement a adopté en 2025 la Stratégie nationale sur les combustibles de cuisson propres et les biocarburants. Ce plan prévoit de développer le GPL, le bioéthanol, le biogaz ou encore les briquettes agricoles, tout en stimulant la recherche, l'innovation locale et les investissements privés. À l'ouverture de la Semaine des Combustibles Domestiques, le ministre de l'Énergie, Birame Soulèye Diop, a souligné l'importance de ce virage : « La transition vers des combustibles domestiques durables ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité. Opportunité de créer de nouveaux emplois pour les jeunes, d'améliorer la santé publique et de renforcer notre souveraineté énergétique », a-t-il déclaré.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective, appelant partenaires techniques, collectivités locales, secteur privé et société civile à travailler « main dans la main » pour réussir cette transition.

Avec le soutien de la coopération allemande (GIZ), le Sénégal ambitionne de devenir un pionnier régional en Afrique de l'Ouest dans le domaine des énergies de cuisson propres.

« La promotion des combustibles propres est une opportunité pour protéger l'environnement, améliorer la santé et créer des emplois. La GIZ restera aux côtés du Sénégal pour réussir cette transition énergétique », a affirmé la directrice de la coopération technique allemande à Dakar.