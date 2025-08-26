Somalie: Accord entre le président et des leaders de l'opposition sur les modalités des prochaines élections

En Somalie, le président et quatre leaders de l'opposition, ont signé le 25 août 2025 un accord sur les modalités des prochaines élections du pays. En octobre 2024, le Parlement avait adopté une nouvelle loi électorale qui instaure le système du suffrage universel pour les échéances électorales de 2026. Une réforme qui a provoqué une levée de boucliers de l'opposition, attachée au système indirect clanique en vigueur. Cet accord représente donc un vrai tournant, en Somalie.

« Les portes de la reconstruction de l'État sont désormais ouvertes », s'est réjoui lundi Hassan Cheikh Mohamoud. Il lui aura fallu plus de deux mois de discussions pour arracher cet accord.

Le texte prévoit plusieurs points électoraux : d'abord l'élection du président de la République de Somalie par le Parlement. Idem au niveau fédéral, mais les députés, eux, seront élus au suffrage universel. Chaque formation politique ayant recueilli 10% des sièges au Parlement sera aussi de facto reconnue comme un parti. Enfin, les acteurs politiques s'engagent à participer à la transition vers le système « une personne, une voix ».

Une opposition divisée

Ce dernier point représente une victoire majeure pour Hassan Cheikh Mohamoud, même si pour cela il a dû faire des concessions. Son projet initial prévoyait en effet l'élection du président de la République et des présidents fédéraux, au suffrage universel. « Il devra désormais composer avec l'opposition », explique une source proche du Parlement.

Cet accord a provoqué l'explosion de Forum pour le salut national, principale coalition d'opposition du pays. L'ancien président Sherif Sheikh Ahmed continue de penser que le contexte sécuritaire somalien notamment ne permet pas une réforme électorale de cette ampleur.