La Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI) mettra en paiement, le 30 septembre 2025, au titre de l'exercice 2024, son dividende annuel brut de 3,600 milliards de FCFA, ont informé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital comportant 9 millions d'actions, cela correspond à un dividende brut par action de 400 FCFA. Il sera appliqué sur ce dividende un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 352 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 360 FCFA.

Selon les dirigeants de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au mardi 30 septembre 2025, le titre SODECI cotera ex-dividende à partir du vendredi 26 septembre 2025. Les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions SODECI ont jusqu'au jeudi 25 septembre 2025 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation à cette date seront annulés.

Les comptes de la SODECI au 31 décembre 2025 n'étaient pas fameux avec un résultat net après impôts en baisse de35,38% à 3,959 milliards de FCFA contre 6,127 milliards de FCFA en 2023.

Le chiffre d'affaires était aussi en baisse de 3,222 milliards à 172,235 milliards de FCFA contre 175,458 milliards de FCFA en 2023.

La même remarque est à faire concernant la valeur ajoutée qui passe de 47,223 milliards de FCFA en 2023 à 44,776 milliards de FCFA un an plus tard.

Concernant l'excédent brut d'exploitation, on note une forte baisse de 4,659 milliards avec une réalisation de 17,946 milliards de FCFA contre 22,605 milliards de FCFA en 2023.

Il en est de même du résultat d'exploitation qui 'est établi à 6770 milliards de FCFA contre 9,389 milliards de FCFA en 2023.