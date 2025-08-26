Sénégal: Baisse de l'activité économique interne en juin 2025

26 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) a reculé de 5,9% au mois de juin 2025, en rythme mensuel selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

Pour la Dpee , cette baisse est en liaison avec les contreperformances des secteurs primaire (-38,0%), secondaire (-3,6%) et tertiaire (-2,6%), et des taxes sur biens et services (-11,1%).

Sur un an, l'activité économique s'est renforcée de 6,2% en juin 2025, à la faveur de la bonne tenue du secondaire (+19,0%), du tertiaire (+2,8%), et des recouvrements de taxes sur biens et services (+7,3%).

Pour sa part, note la Dpee, le secteur primaire s'est contracté de 17,0%, sur la période.

