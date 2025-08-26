Maroc: Le groupe Disway annonce une progression de 33,6% de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2025

Le groupe marocain Disway, qui opère dans la distribution de matériel informatique, a annoncé une progression de 33,6'% de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2025 par rapport au 2ème trimestre 2024.

Selon les indicateurs d'activité du 2ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires est passé de 404 millions de dirhams (MDH)au 2ème trimestre 2024 à 540 MDH un an plus tard. La direction du groupe souligne que Disway Maroc réalise un chiffre d'affaires de 807 MDH, en progression de 11,7 % par rapport au 1er semestre 2024.

Le chiffre d'affaires du segment Volume (PC fixes et portables, produits d'impression et imagerie ...) au 2e trimestre 2025 ressort avec un chiffre d'affaires de 388 MDH, en croissance de 31,7 % par rapport à 2024.

« Cette croissance vient principalement de la reprise des ventes sur le segment du computing au niveau des appels d'offres publics et privé au Maroc mais aussi d'une très bonne dynamique sur ce segment à l'international », explique la direction.

Le segment affiche une croissance de 30,4% par rapport au 2e trimestre 2024, pour atteindre un chiffre d'affaires de 127 MDH. Sur les autres segments, le chiffre d'affaires du 2e trimestre passe de 11 MDH en 2024 à 25 MDH en 2025. « Cette progression est principalement liée à la stabilisation des prix des panneaux photovoltaïques, qui a favorisé une reprise de l'activité », note la direction du groupe.

« Fort de sa solidité financière et de son expertise technologique, le Groupe Disway entend renforcer son positionnement de leader dans la distribution de solutions IT » ont avancé les responsables quant aux perspectives qui se dessinent. Selon eux, ses axes stratégiques pour le second semestre incluent : la diversification de son portefeuille produits, et le lancement de ses activités internationales en Afrique de l'Ouest, amorçant une nouvelle phase de croissance avec une présence locale.