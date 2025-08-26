Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 2 milliards FCFA répertoriés au niveau des transactions le lundi 25 août 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 25 août 2025, il a été répertorié des transactions de plus de 2 milliards FCFA contrairement à la séance de la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 2,429 milliards de FCFA alors qu'elle s'élevait à 835,518 millions de FCFA le vendredi 22 août 2025. A part le jeudi 21 août 2025 (1,012 milliard de FCFA), les transactions opérées par les investisseurs se sont situées au-dessous du milliard de FCFA (valeur moyenne par séance), avec 834,104 millions de FCFA le lundi 18 août 2025, 868,057 millions de FCFA le mardi 19 août et 925,776 millions de FCFA le mercredi 20 août.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 59,064 milliards, en se situant à 12 241,726 milliards FCFA contre 12 300,790 milliards de FCFA le 22 août 2025. Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 23,07 milliards, passant de 10 456,443 milliards de FCFA la veille à10 433,373 milliards de FCFA ce 25 août 2025.

Tous les indices sont dans le rouge. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,48% à 317,51 points contre 319,04 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,51% à 154,01 points contre 154,80 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il s'est contracté de 0,67% à 131,24 points contre 132,12 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 600 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,93% à 745 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,03% à 545 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 3,79% à 3 425 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (3,16% à 1 305 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 4,84 % à 2 455 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,38% à 11 705 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,13 % à 1 150 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (moins 1,48% à 16 000 FCFA).