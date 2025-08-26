Le 10e Forum mondial de l’eau apporte une plateforme unique où la communauté de l’eau et les décideurs politiques peuvent collaborer et progresser sur le long terme pour les défis globaux de l’eau. (archive)

La Semaine mondiale de l'eau se déroule à Stockholm, en Suède, du 24 au 28 août 2025. À cette occasion, un nouveau rapport lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) met en évidence les inégalités persistantes, laissant pour compte les communautés vulnérables.

Intitulé « Progrès en matière d'eau potable et d'assainissement dans les ménages 2000-2024 : un accent particulier sur les inégalités », le rapport révèle que, si certains progrès ont été réalisés, des lacunes majeures persistent.

En effet, l'OMS estime que malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, des milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux services essentiels d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ce qui les expose à un risque de maladie et d'exclusion sociale.

Selon l'organisme onusien, cette situation affecte les personnes vivant dans des pays à faible revenu, des contextes fragiles, des communautés rurales, des enfants et des groupes ethniques et autochtones minoritaires.

Le rapport indique que, malgré les progrès réalisés depuis 2015, 1 personne sur 4, soit 2,1 milliards de personnes dans le monde, n'a toujours pas accès à de l'eau potable gérée en toute sécurité, dont 106 millions qui boivent directement à partir de sources de surface non traitées.

Un autre fait marquant du même rapport, 3,4 milliards de personnes ne disposent toujours pas d'un assainissement géré en toute sécurité, dont 354 millions qui pratiquent la défécation à l'air libre.

1,7 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à des services d'hygiène de base à domicile, dont 611 millions n'ont accès à aucune installation.

Par ailleurs, il est mentionné dans le nouveau rapport que des données provenant de 70 pays montrent que si la plupart des femmes et des adolescentes disposent de matériel menstruel et d'un endroit privé pour se changer, beaucoup n'ont pas suffisamment de matériel pour se changer aussi souvent que nécessaire.

L'exemple des adolescentes âgées de 15 à 19 ans est étayé dans le document. « Elles sont moins susceptibles que les femmes adultes de participer à des activités pendant leurs menstruations, comme l'école, le travail et les passe-temps sociaux ».

Dans la plupart des pays pour lesquels des données sont disponibles, les femmes et les filles sont les principales responsables de la collecte de l'eau, et beaucoup en Afrique subsaharienne consacrent plus de 30 minutes par jour à la collecte de l'eau.

« Lorsque les enfants n'ont pas accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, leur santé, leur éducation et leur avenir sont mis en danger », a déclaré Cecilia Scharp, directrice de l'UNICEF pour WASH.

Selon elle, « ces inégalités sont particulièrement marquées pour les filles, qui portent souvent le fardeau de la collecte de l'eau et sont confrontées à des obstacles supplémentaires pendant les menstruations. Au rythme actuel, la promesse d'une eau potable et d'un assainissement pour chaque enfant s'éloigne de plus en plus, ce qui nous rappelle que nous devons agir plus rapidement et avec plus d'audace pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin ».

Dès lors, le rapport de l'OMS et de l'UNICEF stipule qu'à l'approche des cinq dernières années de la période des Objectifs de développement durable, la réalisation des objectifs de 2030 visant à mettre fin à la défécation à l'air libre et à l'accès universel aux services de base en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène nécessitera une accélération de la situation, tandis que la couverture universelle des services gérés en toute sécurité semble de plus en plus hors de portée.