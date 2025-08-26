Congo-Kinshasa: Journée mondiale du chien - Dr Alain Mukwa appelle à la responsabilité et au respect du bien-être animal

À l'occasion de la Journée mondiale du chien, célébrée chaque 26 août, le Dr Alain Mukwa, président du Conseil provincial de l'ordre des médecins vétérinaires à Kinshasa, s'est exprimé sur les enjeux liés à la possession, aux soins et à la consommation de chiens en République démocratique du Congo.

Élever un chien : un engagement, pas un caprice

Selon le Dr Mukwa, posséder un chien ne devrait jamais être un acte impulsif :

« Élever un chien exige de la responsabilité. Il faut lui offrir un cadre de vie adapté, une alimentation équilibrée, des soins vétérinaires réguliers et surtout de l'affection ».

Il rappelle que le chien est un animal social, qui souffre de l'isolement et du manque de stimulation. L'éducation, la vaccination, le traitement antiparasitaire et la stérilisation sont des étapes essentielles pour garantir sa santé et celle de son entourage.

Le vétérinaire insiste sur l'importance des visites régulières chez le professionnel de santé animale. « Un chien doit être vacciné contre les maladies courantes comme la rage, la parvovirose ou la maladie de Carré. Il faut aussi surveiller son comportement, son appétit, et son pelage. Ce sont des indicateurs de sa santé », fait savoir Dr Mukwa.

Il souligne également le rôle des vétérinaires dans la prévention des zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme, qui peuvent représenter un danger si les animaux ne sont pas bien suivis.

Dr Alain Mukwa s'entretient avec Alain Irung : /sites/default/files/2025-08/10._260825-p-f-kininvitedralainmukwamedecinveterinaire-00_web.mp3