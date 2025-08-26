Congo-Kinshasa: Journée mondiale du chien - Dr Alain Mukwa appelle à la responsabilité et au respect du bien-être animal

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'occasion de la Journée mondiale du chien, célébrée chaque 26 août, le Dr Alain Mukwa, président du Conseil provincial de l'ordre des médecins vétérinaires à Kinshasa, s'est exprimé sur les enjeux liés à la possession, aux soins et à la consommation de chiens en République démocratique du Congo.

Élever un chien : un engagement, pas un caprice

Selon le Dr Mukwa, posséder un chien ne devrait jamais être un acte impulsif :

« Élever un chien exige de la responsabilité. Il faut lui offrir un cadre de vie adapté, une alimentation équilibrée, des soins vétérinaires réguliers et surtout de l'affection ».

Il rappelle que le chien est un animal social, qui souffre de l'isolement et du manque de stimulation. L'éducation, la vaccination, le traitement antiparasitaire et la stérilisation sont des étapes essentielles pour garantir sa santé et celle de son entourage.

Le vétérinaire insiste sur l'importance des visites régulières chez le professionnel de santé animale. « Un chien doit être vacciné contre les maladies courantes comme la rage, la parvovirose ou la maladie de Carré. Il faut aussi surveiller son comportement, son appétit, et son pelage. Ce sont des indicateurs de sa santé », fait savoir Dr Mukwa.

Il souligne également le rôle des vétérinaires dans la prévention des zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme, qui peuvent représenter un danger si les animaux ne sont pas bien suivis.

Dr Alain Mukwa s'entretient avec Alain Irung : /sites/default/files/2025-08/10._260825-p-f-kininvitedralainmukwamedecinveterinaire-00_web.mp3

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.