Congo-Kinshasa: Université de Lodja - 14 étudiants exclus pour falsification de preuves de paiement

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Université de Lodja (UNILOD), située dans la province du Sankuru, a exclu définitivement quatorze étudiants pour falsification de documents liés au paiement des frais académiques. La décision, signée le samedi 23 août 2025 par le recteur, le professeur Oscar Vodu, fait suite à plusieurs auditions internes menées par l'administration universitaire.

Les étudiants concernés, issus principalement des facultés d'Informatique et de Droit, sont accusés d'avoir falsifié des bordereaux de la Rawbank ainsi que des reçus du rectorat, utilisés comme preuves de paiement. Certains auraient même fabriqué des sceaux officiels du rectorat et du secrétariat académique.

« Ils ont présenté des documents que la banque elle-même ne reconnaît pas. Certains ont même passé des examens avec ces faux bordereaux », a déclaré le recteur.

Deux personnes sont déjà en détention : un étudiant et le propriétaire d'une bureautique soupçonné d'avoir modifié les montants sur les bordereaux bancaires. D'autres étudiants impliqués sont actuellement en fuite et activement recherchés par la justice.

Face à cette fraude, l'université a renforcé le contrôle des reçus et bordereaux de paiement pour éviter toute récidive.

