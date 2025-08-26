Congo-Kinshasa: TP Mazembe saisit à nouveau le TAS et dénonce l'inaction de la FECOFA

Le Tout Puissant Mazembe a annoncé, ce mardi 26 août 2025, avoir déposé une nouvelle plainte auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le litige qui l'oppose à la Fédération congolaise de football association (FECOFA). Le club de Lubumbashi conteste l'arrêt du championnat national à la 16e journée, qu'il juge contraire aux règlements en vigueur.

Dans son communiqué, Mazembe dénonce des pressions extérieures visant à le faire cautionner une décision qu'il considère comme illégale. Le club fustige également l'inaction de la FECOFA, qu'il accuse de contradictions flagrantes : après avoir initialement ordonné le respect de la décision du TAS, la Fédération aurait tenté de se rétracter.

Cette nouvelle saisine intervient au lendemain d'une réunion convoquée par le comité de normalisation de la FECOFA, réunissant la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et l'Association des dirigeants des clubs de football du Congo (ADFCO), pour désigner les représentants de la RDC aux compétitions interclubs de la CAF. Mazembe n'a pas pris part à cette rencontre, qu'il qualifie de « mascarade » visant à légitimer l'arrêt du championnat.

« Aucune pression, aucune manoeuvre ne détournera le TPM de sa ligne de conduite : le respect du droit et de l'éthique », affirme le club dans son communiqué, réaffirmant son attachement au mérite sportif et à la régularité des compétitions.

Pour l'heure, la CAF n'a toujours pas officialisé les clubs congolais qualifiés pour ses compétitions interclubs. La situation reste donc suspendue à l'issue du contentieux entre Mazembe et la FECOFA.