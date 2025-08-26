Congo-Kinshasa: Préparatifs de la rentrée scolaire à Matadi - Des écoles réfectionnées

A quelques jours de la rentrée scolaire prévue pour le 1er septembre, les établissements scolaires de Matadi, chef-lieu du Kongo-Central, s'activent pour accueillir les élèves dans des conditions optimales. Parmi eux, l'Institut Boboto, situé dans la commune de Mvuzi, s'est transformé en véritable chantier.

Les infrastructures endommagées au cours de l'année scolaire 2024-2025 sont en pleine rénovation. La toiture du bâtiment principal, qui laissait filtrer l'eau de pluie et perturbait les cours, est en cours de réparation. Le mobilier scolaire, notamment les bancs, est également restauré pour garantir le confort des élèves.

Hygiène et salubrité au coeur des priorités

Les latrines ont été lavées et désinfectées, les tableaux et les salles de classe repeints, et les écriteaux à l'entrée de l'école remis à neuf. Une attention particulière est portée à l'hygiène, comme le souligne Simon Nsilulu, préfet de l'établissement :

« Il ne faut pas que les enfants viennent attraper des infections ici. Nous sommes en train de tout mettre en ordre. Les parents peuvent déjà nous envoyer les enfants le 1er septembre ».

Romain, venu inscrire sa fille, se dit agréablement surpris par les efforts déployés :

« Ce qui nous a surpris ici : je suis venu trouver une équipe qui s'occupe des installations hygiéniques. Cela nous pousse à croire que nos enfants seront à l'aise ».

L'Institut Boboto poursuit les inscriptions, qui sont entièrement gratuites, dans un climat de confiance et d'enthousiasme à l'approche de la rentrée.