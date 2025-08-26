Maroc: Port d'Essaouira - Baisse de 30% des débarquements de la pêche à fin juillet

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d'Essaouira ont enregistré, durant les sept premiers mois de l'année en cours, une baisse de 30% en poids et de 1% en valeur, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées dans ce port se sont établies à fin juillet dernier, à 8.551 tonnes (T), contre 12.265 T à la même période de 2024, pour une valeur marchande de 163,87 millions de dirhams (MDH), contre 164,85 MDH un an auparavant, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc, rapporte la MAP.

Par espèce, les prises de poissons pélagiques ont reculé de 38% pour se chiffrer à 6.227 T, correspondant à une valeur de 29,75 MDH (-38%), contre 10.021 T et 47,74 MDH à la même période de 2024.

En revanche, les captures de poissons blancs ont progressé de 19% en poids et de 20% en valeur, atteignant 707 T pour 30,84 MDH, contre 593 T et 25,74 MDH un an auparavant.

Concernant les céphalopodes, les débarquements ont enregistré une hausse de 15% en poids pour atteindre 750 T, pour une valeur marchande de 58,98 MDH (+15%), contre 651 T et 51,19 MDH à la même période de 2024.

Les crustacés ont affiché une hausse de 4% en poids et de 12% en valeur, pour se chiffrer à 864 T avec des recettes estimées à 44,27 MDH, contre 829 T et 39,65 MDH un an auparavant.

Au niveau national, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint en valeur 6,14 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, en repli de 3% par rapport à la même période de 2024.

En termes de poids, ces produits se sont établis à 523.765 tonnes (T), en baisse de 16% par rapport à fin juillet 2024.