Afrique: La CNUCED16 veut tracer les voies d'un développement résilient et durable

La seizième session ministérielle de l'ONU Commerce et Développement (CNUCED) se tiendra à Genève du 20 au 23 octobre 2025. Des délégations gouvernementales, des leaders d'entreprise, des universitaires et des acteurs de la société civile se rencontreront pour explorer le thème « Décider de l'avenir : Opérer une transformation économique qui contribue à un développement équitable, inclusif et durable ».

Pendant quatre jours, la CNUCED16 proposera plus de 40 sessions de haut niveau, des tables rondes ministérielles et des événements. Les discussions porteront sur la manière dont les pays peuvent naviguer dans les incertitudes actuelles tout en trouvant des voies pratiques vers la croissance et la durabilité. Durant cet événement, l'Afrique ne sera pas en reste, de nombreux gouvernements du continent y prendront part.

Le programme officiel inclut des échanges quotidiens de haut niveau sur des enjeux mondiaux pressants, une table ronde ministérielle sur le commerce et les finances, ainsi qu'une session de clôture sur la réforme de la coopération dans un monde fragmenté. Des experts de renom, dont des lauréats du prix Nobel, des dirigeants étatiques, des ministres et des PDG, participeront à des discussions avec la société civile, les jeunes et les universitaires, informe le CNUCED.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.

Il faut dire que l'ONU Commerce et développement réunit des dirigeants mondiaux et des experts afin d'aborder les questions urgentes actuelles, de renforcer la coopération et de bâtir un avenir meilleur.

Par ailleurs, cette conférence intervient à un moment où le commerce, l'investissement et la technologie transforment rapidement les économies. Pour les pays en développement, les enjeux sont clairs : garantir l'accès au financement, aux marchés et à l'innovation tout en renforçant leur résilience face aux chocs.

C'est aussi l'occasion pour l'Afrique de diversifier ses économies en se focalisant sur les services à forte valeur ajoutée, comme la technologie, l'information et les services financiers, tout en soutenant le secteur privé et les PME qui regorgent d'économies, dont l'usage appelle à un bon encadrement.

Pour la secrétaire générale d'ONU Commerce et Développement, Mme Rebeca Grynspan « Il ne s'agit pas d'une simple conférence de plus. C'est une occasion de rétablir la confiance, de proposer des solutions nouvelles et de montrer que le multilatéralisme peut être au service des populations et de la planète. »

Pour rappel, la CNUCED 16 marque un retour symbolique dans la ville où l'organisation a été créée en 1964. Depuis lors, celle-ci sert de pont entre les économies avancées et les économies en développement, veillant à ce que le commerce et l'investissement contribuent à une prospérité inclusive.

Notons surtout que les résultats de la conférence guideront les travaux de la CNUCED pour les quatre prochaines années et alimenteront les débats plus larges sur la gouvernance économique mondiale.