Soudan: Centre du pays - Pourquoi la guerre s'intensifie au Kordofan

Au Soudan, les combats s'intensifient actuellement au Kordofan et au Darfour, au centre et à l'ouest du pays, dans la guerre qui oppose depuis le 15 avril 2023 les militaires et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Le Darfour constitue le principal lieu de concentration des FSR, suite à leur retrait de la capitale et d'autres États maintenant investis par l'armée. Le Kordofan, lui, est une région stratégique qui ouvre la voie vers le Darfour. La ville d'el-Obeid, capitale de l'État du Kordofan du nord, connaît ainsi depuis plusieurs jours une intensification des luttes à ses alentours.

Dans les deux localités, Oum Samima et Abou Kaoud, situées à quelques 40 kilomètres d'el-Obeid, la capitale de l'État du Kordofan du Nord, les combats font rage depuis plusieurs mois. Les deux villes passent à tour de rôle, d'une main à l'autre, et les deux parties dans cette guerre au Soudan affirment en avoir le contrôle.

L'armée, soutenue par des forces comme la Brigade islamiste d'al-Bara, les Forces conjointes et les Forces populaires de soutien, s'y bat contre les FSR, soutenues, elles, par des mercenaires africains et colombiens. Cherchant à l'emporter, les deux parties ont acheminé des renforts.

El-Obeid est la plus grande ville de la région et a donc acquis une très grande importance stratégique. Elle n'est pas simplement un champ de bataille mais forme une connexion entre l'est et l'ouest du pays. Elle est en effet située sur la route principale de ravitaillement reliant plusieurs villes. Cela va d'el-Obeid à Oum Kadada, d'el-Fasher à el-Nohoud, arrivant même jusqu'à Nyala et el-Geneina au Darfour, à l'ouest du pays.

Contrôler ce chemin signifie pour l'armée la possibilité d'avancer ses troupes vers le Darfour et de casser le siège d'el-Fasher. Pour les FSR, le Kordofan du nord est donc une région vitale. C'est d'abord leur ligne de défense du Darfour. Si elles arrivent à s'emparer d'el-Obeid, elles pourraient posséder une région très vaste, et peut-être reprendre à nouveau le chemin vers Khartoum, la capitale du Soudan.

L'importance économique du Kordofan du nord

La lutte pour contrôler les ressources est l'une des raisons de la guerre au Soudan. Les FSR contrôlent actuellement cinq localités du Kordofan du nord, l'armée en contrôle trois. Cet État représente un poids économique important en matière de pétrole, d'agriculture, de ressources animales, ainsi qu'en forêts.

Le Soudan est le plus grand exportateur de gomme arabique. Il fournit 60% de la production mondiale. Or, la plus grande quantité de cette production vient du Kordofan. En ce moment, l'exploitation de l'« or blanc » soudanais tente de survivre au chaos. Il est surtout exploité par des trafiquants.

Les Kordofan de l'ouest et du sud également touchés

De manière plus générale, le Kordofan est composé de trois États : celui du nord, celui du sud et celui de l'ouest. Des combats se déroulent également à la frontière du Kordofan de l'ouest, État entièrement sous contrôle des FSR, mis à part la ville assiégée de Babnusa.

Quant au Kordofan du sud, la majorité de cet État est aux mains de l'armée mais les FSR en contrôlent le nord. Le Mouvement populaire-Nord (MPLS-N) d'Abdelaziiz el-Hilou, allié des FSR, contrôle quant à lui la montagne Kaouda.

Selon des observateurs, les combats s'intensifient au Kordofan parce que chaque partie veut, en outre, améliorer sa situation en vue des des discussions à venir, surtout avec la probabilité que des pourparlers de paix reprennent sous l'égide de Washington, après la rencontre récente en Suisse entre l'envoyé spécial américain pour l'Afrique, Massad Boulos, et chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan.

La crise humanitaire est entrée dans une nouvelle phase

Selon le réseau des médecins soudanais, la crise humanitaire est en tout cas entrée dans une phase dangereuse au Kordofan du sud : 46 personnes sont mortes en raison de malnutrition aigüe, et 18 000 femmes enceintes ou qui allaitent ont besoin d'un complément alimentaire.

Pour la première fois depuis 11 mois, des aides humanitaires envoyés par l'Unicef sont arrivées au Kordofan du sud, précisément dans les deux villes assiégées : Dalang et Kadougli. Ces aides pourront, selon l'Unicef, aidé 120 000 enfants.

Visés par un drone des FSR, dix volontaires du Croissant rouge ont par ailleurs été blessés à el-Obeid, au Kordofan du nord, selon le gouvernement local. Deux voitures leur appartenant ont été détruites.