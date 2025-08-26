Cote d'Ivoire: Nord du pays - Quatre morts dans une incursion menée par des «hommes armés non identifiés»

26 Août 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, quatre morts recensés dans une incursion menée par des « hommes armés non identifiés », selon l'état-major des armées ivoiriennes. Cela s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi, dans le nord du pays. C'est le premier incident meurtrier dans cette zone depuis 2021.

L'attaque s'est produite vers 2h du matin, dans le département de Téhini, au nord de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso, plus précisément, dans le village de Difita où une « incursion d'individus armés non identifiés » a été menée, selon les termes d'un communiqué de l'état-major ivoirien.

Le Commandement de la Zone opérationnelle nord « a engagé des moyens aériens et terrestres », indique le communiqué. Les assaillants se sont enfuit.

Le bilan humain est lourd : quatre paysans tués selon l'armée, un habitant porté disparu et une personne grièvement blessée. À cela s'ajoute des dégâts matériels : plusieurs cases ont été incendiées, du bétail emporté, et des engins de locomotion détruits.

L'attaque n'a pas été revendiquée

L'attaque n'a pas été revendiquée. « Cela ressemble à un acte criminel », affirme une source sécuritaire, qui évoque « un règlement de compte contre des personnes qui soutiennent des VDP », les Volontaires pour la défense de la patrie, ces supplétifs civils de l'armée burkinabè.

Aucun incident meurtrier n'avait été enregistré au nord de la Côte d'Ivoire, ces derniers temps. Depuis les attaques survenues à Kafolo (Nord de la Côte d'Ivoire) en 2020 et en 2021, l'armée a renforcé les contrôles dans cette zone.

En juin 2020, une attaque contre une emprise de l'armée dans ce village a fait 14 morts, tous des militaires. Le même village a été de nouveau attaqué en mars 2021. Cinq personnes y avaient trouvé la mort dont 2 militaires.

Mais dans le département de Téhini, la situation reste sensible, avec notamment, des tensions régulières autour des sites d'orpaillages clandestins et la présence de VDP près de la frontière.

