Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 4 000 chèvres décimées par la peste des petits ruminants en deux ans

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La peste des petits ruminants (PPR), une maladie virale hautement contagieuse, continue de sévir dans la province de l'Ituri.

Depuis 2023, plus de 4 000 chèvres ont été décimées, selon les chiffres alarmants communiqués le lundi 25 août par la Division provinciale des pêches et élevage.

Les territoires les plus touchés sont Mambasa et Mahagi, qui à eux seuls comptabilisent près de 3 000 cas de perte. Aru enregistre 1 003 cas, tandis qu'Irumu en compte 401. Une situation jugée critique par Fiston Kabaseke, chef de la division provinciale :

« Ce sont les familles qui achètent ces chèvres pour leur consommation. Mais au lieu de les acheminer vers les aires d'abattage, elles les tuent à domicile, sans contrôle vétérinaire. Cela favorise la propagation de la maladie ».

Face à l'absence de vaccin disponible, les services vétérinaires se disent impuissants. Fiston Kabaseke lance un appel pressant au Gouvernement congolais et à ses partenaires :

« J'invite le gouvernement provincial et national, ainsi que les partenaires du secteur, à nous appuyer pour limiter la propagation de cette épidémie en Ituri ».

En attendant une réponse concrète, les autorités recommandent à la population d'éviter toute consommation de viande non contrôlée par les services vétérinaires.

