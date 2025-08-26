Congo-Kinshasa: Le ministre de l'Éducation du Maniema met en garde contre la vente imposée de fournitures scolaires dans les écoles

A l'approche de la rentrée scolaire, le ministre provincial de l'Éducation du Maniema, Marungu Useni, a lancé un avertissement clair aux établissements scolaires qui contraignent les parents à acheter les fournitures scolaires directement au sein des écoles.

Le ministre rappelle que l'achat de fournitures scolaires doit rester un choix libre et volontaire des parents. Il insiste sur le fait qu'aucune directive officielle n'autorise les écoles à imposer ce type de pratique.

« L'achat des fournitures scolaires est une action volontaire. Les parents doivent être libres de choisir où se les procurer. Si certains établissements proposent des fournitures, cela peut relever de leur organisation interne, mais cela ne doit en aucun cas être imposé », a-t-il déclaré.

Marungu Useni appelle également les parents à dénoncer toute tentative de contrainte de la part des chefs d'établissement. Il prévient que des sanctions seront appliquées aux écoles qui ne respecteront pas cette règle.

« Il n'y a aucune instruction qui exige que les élèves achètent leurs fournitures dans l'école où ils étudient. C'est une initiative propre à chaque établissement, mais elle ne doit pas devenir une obligation », a-t-il martelé.

Cette mise en garde vise à protéger les droits des parents et à garantir une rentrée scolaire équitable pour tous les élèves du Maniema.