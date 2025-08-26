Congo-Kinshasa: Guy Kabombo s'imprègne des défis des militaires et de leurs familles à Kindu

En séjour à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, a échangé avec les unités du quartier général avancé de la 33e région militaire. Lors de ces échanges, il a pris connaissance des défis sociaux et économiques auxquels font face ces militaires et leurs familles, notamment la prise en charge médicale.

Les discussions ont également porté sur les effectifs, l'approvisionnement, les spoliations des domaines militaires et le commandement des unités, dans le but de trouver des solutions adaptées.

Au cours d'une réunion préparatoire opérationnel présentée par le général de brigade Gasita Mukondo Olivier, commandant en second de la 33e région militaire, Guy Kabombo a reçu un aperçu global de la situation sécuritaire du Maniema, qualifiée de relativement calme malgré quelques insurrections ponctuelles menées par des groupes armés, notamment les Wazalendo, accusés de banditisme urbain.

Saluant les efforts du commandant suprême des FARDC pour stabiliser la province, le ministre de la Défense a promis de transmettre à l'état-major général les moyens nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes soulevés.

La tournée de Guy Kabombo s'est poursuivie au centre de santé militaire de référence de Lwama, où il a écouté les doléances du médecin-directeur concernant la prise en charge médicale des militaires et de leurs familles.