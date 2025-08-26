Congo-Kinshasa: Les confessions religieuses dévoilent une feuille de route pour un processus national et inclusif de paix

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont présenté, lundi 25 août à Kinshasa, une feuille de route ambitieuse pour initier un Processus national et inclusif de paix.

Ce plan, fruit de plusieurs séances techniques avec le cabinet du Chef de l'État, vise à sortir durablement du cycle tragique des conflits armés qui ravagent le pays depuis trois décennies.

Quatre grandes étapes structurent cette feuille de route :

Le Mois de la paix : instaurer un climat de confiance et de décrispation politique.

Le dialogue des experts : poser les bases techniques et analytiques du processus.

Le dialogue politique : réunir les acteurs nationaux autour des enjeux de paix.

La conférence internationale : promouvoir le bien-vivre ensemble dans la région des Grands Lacs.

Dans leur communiqué, les confessions religieuses ont exhorté le Chef de l'État, en sa qualité de garant de la Nation (article 69 de la Constitution), à poser rapidement les actes officiels pour lancer ce processus.

« Nous avons ressenti l'ultime nécessité de réunir les fils et les filles du pays dans un dialogue national et inclusif, afin de trouver des solutions holistiques et pérennes aux causes profondes des conflits armés », ont-elles déclaré.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du Pacte Social pour la paix et le bien-vivre ensemble, porté par la CENCO, l'ECC. Le projet a été enrichie avec les apports de la Plateforme des confessions religieuses au Congo et la Coalition interconfessionnelle pour la Nation (CIN).

