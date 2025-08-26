Togo: Le gouvernement durcit la lutte contre les violences basées sur le genre au travail

26 Août 2025
Togonews (Lomé)

Harcèlement, intimidations, propos déplacés... Ces formes de violences basées sur le genre persistent dans de nombreux milieux de travail au Togo, aussi bien dans le secteur public que privé.

Face à cette réalité, le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la femme annonce un tournant décisif dans la lutte contre ce fléau, rapporte L'Union dans son édition de mardi.

Selon le ministère, il ne s'agit plus seulement de sensibiliser, mais de renforcer les mécanismes de prévention et de sanction. L'objectif est de garantir un cadre professionnel plus sûr et plus respectueux, où les droits des travailleuses et travailleurs sont protégés.

Pour les autorités, cette lutte dépasse le simple cadre moral. Elle représente un enjeu de justice sociale et de performance économique, car les violences basées sur le genre freinent la productivité, brisent des carrières et accentuent les inégalités.

Le ministère appelle à une mobilisation collective : employeurs, syndicats et société civile sont invités à contribuer à la création d'un environnement de travail inclusif et équitable.

