Cote d'Ivoire: Dépôt de candidature du Président Ouattara - Une mobilisation exceptionnelle des militants venus accompagner leur champion

Le 26 août 2025 restera dans les annales comme un jour où la passion et l'engagement des militantes et militants du Rhdp ont atteint des sommets. En ce matin lumineux, le Président Alassane Ouattara, figure emblématique de la politique ivoirienne, s'est rendu à la Commission électorale indépendante (Cei) pour déposer officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle. Depuis 2011, il incarne le renouveau et la stabilité de la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui encore, sa détermination à poursuivre son oeuvre pour un pays plus prospère et uni a galvanisé ses partisans et de nombreux ivoiriens.

L'effervescence était palpable dans les rues de Cocody-Les II-Plateaux, où des milliers de militants et sympathisants se sont rassemblés, prêts à défendre leur champion avec un enthousiasme sans pareil. Des jeunes aux aînés, tous étaient unis par un même objectif : accompagner leur président et lui témoigner un soutien indéfectible dans cette nouvelle étape de son parcours politique.

Le Président Alassane Ouattara, qui a su conduire la Côte d'Ivoire vers de nombreux succès économiques et sociaux depuis son arrivée au pouvoir en 2011, est aujourd'hui plus que jamais déterminé à continuer son oeuvre. Sa volonté de maintenir la paix, de renforcer l'économie et de consolider les acquis démocratiques est l'élément central de son projet pour les années à venir. Et cette conviction profonde, partagée par ses partisans et des Ivoiriens, a transformé cette journée en une véritable démonstration de force et de solidarité.

Au coeur de cette mobilisation, des slogans d'espoir résonnaient, des chants d'encouragement emplissaient l'air, et des banderoles aux couleurs du Rhdp se déployaient fièrement. La présence massive des militants témoignait non seulement de leur loyauté, mais aussi de leur volonté farouche de poursuivre l'oeuvre entamée il y a plus d'une décennie.

L'arrivée du Président Alassane Ouattara à la Cei a été saluée par des applaudissements nourris et des acclamations qui témoignaient de la reconnaissance du peuple envers son leadership visionnaire. Pour ces militantes et militants, le Président de la République, Alassane Ouattara, ne représente pas seulement un candidat, mais un espoir de continuité dans la construction d'une nation plus forte, plus inclusive et plus prospère.

Alors que l'élection présidentielle approche, cette mobilisation exceptionnelle prouve que le Président Alassane Ouattara, en plus de son expérience et de son bilan remarquable, bénéficie d'un soutien populaire qui ne faiblit pas. Des Ivoiriens, plus que jamais, sont prêts à relever les défis de demain aux côtés de leur Président. La route est tracée, et ensemble, ils marcheront vers la victoire au soir du 25 octobre 2025, jour du scrutin présidentiel.