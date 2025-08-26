Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025 - Ahoua Don Mello a déposé sa candidature

Le dossier de candidature de Ahoua Don Mello à la présidentielle d'octobre 2025 a été officiellement déposé à la Commission électorale indépendante (Cei) dans la soirée du lundi 25 août 2025. Ce geste a été accompli par son directeur de cabinet, Kouamé Kouakou dit Ok, accompagné de Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep).

Dans un communiqué diffusé ce mardi 26 août 2025,, sur les réseaux sociaux, le directeur de cabinet de Ahoua Don Mello a exprimé sa gratitude envers la Commission pour sa disponibilité et son accueil tardif. "Je tiens à remercier la Cei pour avoir accepté de recevoir notre dossier à une heure aussi tardive, malgré les engagements internationaux qui ont retenu Ahoua Don Mello hors du pays", a-t-il indiqué.

Le candidat a ensuite évoqué le contexte particulier dans lequel s'inscrit sa candidature. "Notre référent politique, Son Excellence Monsieur le Président Laurent Gbagbo, n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. C'est pourquoi, bien qu'à son corps défendant, le ministre Ahoua Don Mello a décidé de se porter candidat à la présidence pour éviter que le Ppa-CI, son parti, soit exclu de cette compétition électorale", a-t-il précisé.

Cette candidature, selon le communiqué, est une "candidature de précaution" et non de substitution. Le ministre Ahoua Don Mello a clairement souligné qu'il se retirerait de la course dès que la question de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale serait réglée.

Le retard dans la collecte des parrainages citoyens, qui a entraîné un dépôt tardif de la candidature, a également été expliqué. "Nous avons pris du retard dans l'accomplissement de certaines obligations, notamment la collecte des parrainages sur tout le territoire national. Néanmoins, nous avons réussi à obtenir ces parrainages en deux semaines seulement, grâce à la mobilisation de nos équipes et à l'adhésion du peuple de Côte d'Ivoire", a ajouté Ahoua Don Mello.

Il a également tenu à remercier chaleureusement toute l'équipe mobilisée pour cette tâche, ainsi que le peuple ivoirien pour l'accueil réservé aux équipes et à la jeunesse ivoirienne, qui semble se retrouver dans le parcours exceptionnel du ministre et dans les réponses qu'il propose aux préoccupations des jeunes.

Le soutien du camarade Blé Goudé et des militants du Cojep a également été souligné. "Nous remercions sincèrement le camarade Blé Goudé et les membres du Cojep pour leur soutien indéfectible", a déclaré Ahoua Don Mello.

Par ailleurs, le ministre a mis en lumière la mobilisation de nombreux cadres du Ppa-CI, malgré les pressions et intimidations exercées par certains membres de la direction du parti. "Nous sommes clairs dans notre position, et ce soutien massif à notre candidature témoigne de la solidarité et de la confiance au sein du Ppa-CI", a-t-il conclu.

Enfin, Ahoua Don Mello a exprimé sa confiance dans le processus électoral et dans la Côte d'Ivoire, avant de rappeler que le dossier de candidature a été déposé avec l'espoir d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations des Ivoiriens et de conduire le pays vers un avenir meilleur. "Nous avons déposé ce dossier avec conviction, au nom du ministre Ahoua Don Mello, et nous restons déterminés à poursuivre ce chemin, soutenus par le peuple de Côte d'Ivoire", a-t-il conclu.