Afrique de l'Ouest: Téhini - 04 morts et plusieurs dégâts lors d'une attaque armée à Difita

26 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le village de Difita, situé dans le département de Téhini, à la frontière avec le Burkina Faso, a subi une attaque meurtrière perpétrée par des individus armés non identifiés dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août 2025.

Selon un communiqué de l'État-Major Général des Armées, l'assaut, survenu aux environs de 2 heures du matin, a ciblé un hameau de cultures agricoles. Alertées, les forces ivoiriennes de la Zone Opérationnelle Nord ont aussitôt déployé des moyens aériens et terrestres pour sécuriser la zone et porter assistance aux populations.

Un lourd bilan humain et matériel

Le ratissage mené après l'incursion a révélé un bilan tragique :

· Quatre paysans ont été tués,

· Un habitant est porté disparu,

· Une femme gravement brûlée a été prise en charge par les services médicaux,

· Plusieurs cases et cultures ont été incendiées,

· Du bétail a été emporté et des engins de locomotion détruits ou incendiés.

Dans son communiqué, l'État-Major Général des Armées a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a également assuré que les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs de cet acte criminel et en comprendre les motivations.

Le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major Général des Armées, a invité les populations au calme et à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité, réaffirmant la détermination de l'armée à garantir leur protection.

