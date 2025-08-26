Algérie: Le DG de l'APS reçoit l'ambassadeur de la République islamique d'Iran

25 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Directeur général de l'agence Algérie presse service (APS), M. Samir Gaïd, a reçu, lundi, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, M. Mohammad Reza Babaie, qui a effectué une visite de courtoisie au siège central de l'agence à Alger.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération et les échanges entre les agences de presse des deux pays, à la faveur de la volonté commune d'actualiser le Mémorandum d'entente, signé en 2018, entre l'APS et son homologue iranienne IRNA, à travers de nouveaux axes d'accord qui tiennent compte des évolutions dans le secteur des médias et des agences de presse, notamment le passage vers des modèles d'agences global media, des exigences de renforcement de la coopération et de la concertation et de coordination des efforts face à la désinformation et aux fake news, ainsi que des progrès technologiques.

A cette occasion, l'ambassadeur iranien a souligné l'importance des échanges et de la coopération entre les deux pays dans le domaine des médias, notamment pour mettre en avant leur richesse culturelle et civilisationnelle, ainsi que les potentialités et les opportunités qui s'offrent à eux dans plusieurs domaines.

L'ambassadeur iranien a, par ailleurs, visité le Musée de l'APS, qui retrace les différentes étapes de son évolution depuis sa création en 1961.

