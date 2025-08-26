Algérie: M'sila - Ouverture d'une exposition internationale d'arts plastiques au musée de Boussaâda

M'SILA — Le Musée public national Nasreddine-Dinet de la wilaya déléguée de Boussaâda (M'sila) abrite depuis lundi une exposition internationale d'arts plastiques, organisée sous le slogan "Boussaâda vue par les artistes", en présence d'un public nombreux.

"Au total 31 artistes venus de 17 pays participent à cette exposition en donnant à admirer 48 toiles inspirées de différentes écoles, représentatives de la diversité des cultures et de la créativité en matière de beaux-arts", a indiqué, en marge de la cérémonie d'ouverture, la présidente de l'association culturelle "En-Nour", Nour El Houda Choutela, initiatrice de cet événement.

Elle a ajouté qu'en parallèle à cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 29 août, de nombreuses activités culturelles et touristiques seront organisées à l'image de l'ouverture d'ateliers interactifs et de visites guidées vers les principaux sites de la "cité du bonheur" à l'effet de promouvoir et d'encourager les échanges culturels.

Mme Choutela a également considéré que de tels événements culturels "constituent un moment fort de la créativité artistique et forment une passerelle de communication et de rapprochement entre les peuples", tout en ouvrant de nouveaux espaces qui permettent aux artistes d'échanger leurs expériences et de faire étalage de leur talent.

De son côté, le président de l'Assemblée populaire communale (APC), a indiqué que l'organisation de cet événement à Boussaâda "démontre le prestige dont jouit cette ville", avant d'ajouter que l'objectif de la manifestation consiste à impulser de futurs projets artistiques et de faire de cet événement culturel le rendez-vous d'artistes de différents horizons.