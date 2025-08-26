Algérie: Accidents de la route - 45 morts et 2258 blessés en une semaine

ALGER — Quarante-cinq (45) personnes sont décédées et 2258 autres ont été blessées dans 1650 accidents de la route, survenus durant la période du 17 au 23 août à travers le pays, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Médéa, avec 5 morts et 51 blessés dans 35 accidents, précise la même source.

La Protection civile a enregistré, durant la même période, le décès de 17 personnes par noyade en mer et 4 dans des réserves d'eau.

Néanmoins, le dispositif pour la surveillance des plages autorisées à la baignade a permis le sauvetage de 5583 personnes d'une mort certaine, la prise en charge de 1762 personnes sur les lieux et l'évacuation de 507 autres vers les structures sanitaires locales, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 2300 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (160 incendies), Blida (136) et Tizi Ouzou (123).

Le dispositif mis en place pour la lutte contre les incendies de forêts et de récoltes a permis l'extinction de 223 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, conclut le communiqué.