Algérie: Rentrée scolaire 2025-2026 - Sadaoui préside deux conférences nationales

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Seghir Sadaoui, a présidé, dimanche et lundi, par visioconférence, deux conférences nationales consacrées à la présentation et au débat d'un ensemble de sujets importants liés à la rentrée scolaire 2025-2026, indique un communiqué du ministère.

A l'entame des travaux auxquels ont pris part des cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'éducation de wilayas, le ministre a écouté des exposés exhaustifs présentés par les directeurs de l'éducation sur le nombre des nouveaux élèves qui rejoindront, cette année, les différents cycles d'enseignement dans chaque wilaya.

Il a également été question des nouveaux établissements réceptionnés pour la prochaine rentrée scolaire, et ceux en cours de réalisation, afin d'avoir une idée précise sur le degré de préparation des wilayas pour répondre à la demande croissante en places pédagogiques, selon la même source.

"Maitriser cet aspect est essentiel pour alléger la charge sur les établissements disponibles et garantir ainsi une répartition plus efficace des élèves", a souligné M. Sadaoui, appelant les directeurs de l'éducation à l'intensification des sorties sur le terrain pour assurer le suivi des projets à l'arrêt, et à la coordination étroite avec les walis et les services des équipements publics.

Le ministre a également rappelé que le programme de l'année 2025 permettra à de nombreuses wilayas de bénéficier des projets d'extension et de nouveaux établissements, d'où la nécessité d'oeuvrer sans relâche au lancement des travaux dans les meilleurs délais, pour que les structures soient prêtes avant la prochaine rentrée scolaire, selon le communiqué.

S'agissant du recrutement des enseignants contractuels via la plateforme numérique du ministère, M. Sadaoui a affirmé que l'opération a été lancée à la date annoncée (25 août 2025), donnant instruction aux directeurs de l'éducation "de veiller à garantir la transparence dans l'annonce des postes vacants et la rigueur dans le traitement des dossiers".

Le ministre a rappelé, en outre, la nécessité "de finaliser les actions liées à l'opération d'intégration des enseignants, approuvée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en date du 23 mars 2025", insistant sur un suivi minutieux de cette opération à l'échelle nationale en vue de son achèvement dans les plus brefs délais.

Pour ce qui est de la rentrée scolaire 2025-2026, M. Sadaoui a annoncé que "la première semaine de la rentrée sera consacrée au thème de la santé scolaire", et ce en coordination avec le ministère de la Santé.

Ce programme, qui a pour objectif de mobiliser la communauté éducative et d'associer les parents d'élèves aux activités de prévention et de sensibilisation, à même de garantir une rentrée scolaire placée sous le signe de la santé et de la sécurité, constituera aussi une opportunité de rencontres entre toutes les composantes de la communauté éducative, y compris les parents d'élèves, en vue de renforcer la conscience sanitaire au sein des établissements scolaires.

Les dispositions pratiques relatives à cette semaine feront l'objet de correspondances ultérieures, a-t-il précisé.

Au terme des deux conférences, le ministre a instruit les directeurs de l'éducation "d'établir un état des lieux des établissements scolaires vétustes", en coordination avec les services techniques compétents, à travers des inspections minutieuses sur le terrain, en prévision de la prise des mesures nécessaires pour assurer aux élèves une scolarisation dans des conditions décentes et sécurisées, conclut le communiqué.