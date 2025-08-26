Burkina Faso: Découverte modèle industrie des medias en Chine - Mission accomplie pour les vingt stagiaires burkinabè

Après onze jours de conférences suivies de visites touristiques, le séminaire des hommes deS médias organisé par le ministère du Commerce chinois s'est achevé le 21 août 2025. La cérémonie de clôture a été l'occasion de remettre des attestations aux vingt participants, des journalistes et communicants.

La cérémonie a commencé par la projection de courtes vidéos réalisées par les séminaristes. Les sujets retenus pour cet exercice sont, entre autres, les caractères de l'écriture chinoise (l'écriture chinoise compte 6 000 caractères), le robot livreur dans les hôtels et Beijing (Pékin), la ville verte. En plus des vidéos des stagiaires, il y a celle réalisée par l'équipe de François (Jiang Zhixing) de l'organisation, qui retrace tout le séjour en mettant un accent particulier sur les moments forts.

Selon le deuxième conseiller de l'ambassade du Burkina Faso en Chine, Dieudonné Sawadogo, ce séminaire a permis de revisiter les fondements du métier de journaliste et d'engager un dialogue interculturel essentiel, notamment un partage d'expériences sur le modèle chinois de gestion de l'information et des organes de presse. « Je vous invite à mettre les connaissances acquises lors de ce séminaire au service de la noble cause de l'émancipation véritable du Burkina Faso entreprise par le camarade Ibrahim Traoré dans le cadre de la Révolution progressiste et populaire », a-t-il exhorté.

Ce séminaire vient enrichir davantage la coopération féconde entre la Chine et le Burkina Faso. À travers les conférences, les experts chinois, essentiellement des enseignants et des têtes pensantes du Parti communiste chinois, ont présenté le modèle de l'Empire du Milieu en matière de convergence médiatique, d'innovation technologique et de création de contenu. « Espérons que ces connaissances ouvriront de nouvelles perspectives pour vos travaux et contribueront au développement du secteur des médias au Burkina Faso », a souhaité le vice-président de l'Institut de recherche et de formation de l'ANRT (Administration nationale de la radio et de la télévision) de la République populaire de Chine, Liu Linhai.

Selon ce dernier, les visites touristiques telles que la Grande Muraille de Pékin, le Nid d'Oiseau, l'île de Gulangyu constituent non seulement des traces géographiques, mais aussi des témoins d'un échange civilisationnel. « Vous avez perçu la détermination inébranlable de la Chine à s'ouvrir et à se réformer ainsi que l'esprit combatif et novateur du peuple chinois sous la direction du Parti communiste chinois. Vous avez vu une Chine plurielle, dynamique et pleine de vitalité, celle de la montée en puissance rapide des zones économiques spéciales, mais aussi celle de la profondeur de son héritage culturel », a-t-il affirmé tout en saluant l'esprit d'apprentissage des séminaristes. « Ce qui nous a profondément marqués, c'est votre engagement à apprendre, vos échanges passionnés sur l'expérience chinoise en matière d'industrie culturelle. Chacune de vos analyses, chacune de vos idées a insufflé une énergie nouvelle à la coopération entre nos médias. »

À son tour, le doyen de la délégation, Jérémie Sié Koulibaly, a salué les organisateurs pour la qualité de l'organisation du séjour. A l'écouter, ce voyage a permis de découvrir la vraie Chine. « C'est une belle expérience pour chacun de nous. Nous avons pu construire par nous-mêmes un nouveau narratif sur la Chine et, en tant que professionnels des médias, c'est important parce que la connaissance est un élément essentiel», a-t-il souligné.

Dans la même veine, le chef de mission, Jean Noël Bonkoungou, par ailleurs chargé de mission au ministère de la Communication, a exprimé la gratitude de la délégation au gouvernement chinois, à l'ANRT ainsi qu'aux institutions et personnes qui ont contribué à la réussite de la mission.