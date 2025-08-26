Sénégal: La population carcérale sénégalaise estimée à 15267 détenus (ministre de la Justice)

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La population carcérale du Sénégal est estimée à 15267 détenus dont 547 cas de longue détention, à la date du 18 août, a-t-on appris mardi du ministre de la Justice, Ousmane Diagne.

"L'effectif carcéral est de 15267 détenus au Sénégal à la date du 18 août 2025", a-t-il déclaré lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de loi relatif au statut et à la protection des lanceurs d'alerte.

Le garde des Sceaux, en réponse à une question du député Saliou Dione, a reconnu que les longues détentions provisoires font parties des problèmes de la justice sénégalaise.

"On est en train de trouver les moyens d'y remédier [...] Déjà, on a commencé avec la détention en matière correctionnel de six mois", a indiqué le ministre de la Justice, en étayant ses propos par des statistiques.

"Au Sénégal, il y a 547 cas de longues détentions provisoires de 3 ans et plus, soit 3,58% du nombre total de détenus", a précisé le garde des Sceaux.

Il a rappelé que cette question était au menu des assises de la Justice, organisées en mai 2024.

Selon Ousmane Diagne, la moyenne des détentions au Sénégal est actuellement d'un an.

