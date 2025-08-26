Sénégal: Inondations - La baisse du niveau des eaux dans les rues se confirme à Saint-Louis et Touba (officiel)

Dakar — Les opérations d'écrêtage des équipes techniques chargées de conduire les interventions en lien avec l'hivernage ont repris ou se poursuivent à certains endroits de Dakar, le travail des services concernés ayant déjà commencé à faire des effets "visibles" à Saint-Louis et à Touba où la baisse continue du niveau des eaux dans les rues se confirme, indique un bulletin officiel.

Selon ce document de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DGPI), le spectre du débordement du basin de rétention de Médina Gounass, un quartier de Guédiawaye, dans la grande banlieue dakaroise, s'éloigne désormais.

Ce bassin présente maintenant "un niveau de sécurisation jugé acceptable", selon le diagnostic réalisé par les équipes techniques après les travaux de consolidation réalisés ces derniers jours.

"Après cette phase de sécurisation, les opérations d'écrêtage ont repris, permettant d'augmenter progressivement la capacité de stockage et de réduire considérablement les risques de débordement", souligne ce document.

Il affirme par ailleurs que la situation est maitrisée sur ma bretelle 10 de l'autoroute à péage, à Dakar, où une pompe de 1000 m³/h a été finalement positionnée.

"L'écrêtage du bassin aménagé en contrebas [de la sortie 10] suit un rythme susceptible de rabattre le niveau dans un délai plus court. La bretelle a été totalement libérée. Il a été retenu de vider davantage ce réceptacle pour faire face à d'éventuelles arrivées des eaux de ruissellement en cas de nouvelles pluies", renseignent les services de la DGPI.

Ils annoncent que des rues sont à nouveau praticables à Tableau Walo, un quartier de Saint-Louis, où les effets du pompage des eaux de pluie sont devenus "visibles".

"Plusieurs rues et ruelles sont désormais asséchées et rouvertes à la circulation. Les flaques qui encombraient certains passages ont disparu, et l'on s'attend à ce que d'autres zones retrouvent une meilleure accessibilité dans les prochains jours, en l'absence de pluies diluviennes", note le bulletin des interventions de la DGPI.

Les deux principales voies d'accès de Tableau Walo sont désormais entièrement dégagées, assurent les services concernés, qui font également état d'une baisse continue du niveau des eaux dans les rues et les bassins de rétention de la cité religieuse de Touba.

Cette tendance "se confirme, aussi bien dans les rues que dans les bassins de Keur Niang et de Nguélémou. À Nguiranène, Niary Caféière et Nguélémou, plusieurs artères sont de nouveau praticables", signalent-ils.

Ils rapportent dans le même temps "un fait marquant" en relevant que des dépendances du bassin, "inaccessibles vendredi et samedi, sont devenues accessibles ce lundi 25 août", alors que les opérations se poursuivent en parallèle, avec l'appui des camions pompeurs et motopompes légères "mobilisés pour aspirer les flaques persistantes dans les quartiers dépourvus de réseau d'assainissement".