Sénégal: Le projet de loi sur le statut des lanceurs d'alerte adopté par l'Assemblée nationale

Dakar — Les députés viennent d'adopter le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, à l'issue de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de ce texte, a constaté l'APS.

Le gouvernement était représenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne.

Selon le garde des Sceaux, cité dans un rapport parlementaire consacré à ce sujet, cette loi vise à encourager les citoyens à signaler la fraude, la corruption et les mauvaises pratiques.

"Il ne suffit pas de lancer une alerte pour prétendre à une récompense, mais il faudrait que ces informations aboutissent à des résultats probants dans le déroulement de l'enquête", a précisé le ministre de la Justice.

Ses propos ont été repris dans le rapport résultant des travaux de l'intercommission constituée de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et de la commission de la culture et de la communication.

Le député Youngare Dione, rapporteur de ladite intercommission, a rappelé, en lisant e rapport, que le Sénégal est signataire de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo, en Angola, le 11 juillet 2003.

Il a indiqué que cet instrument juridique international fait obligation aux États parties d'entériner "des mesures législatives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans les cas de corruption et d'infractions assimilées, y compris leur identité".