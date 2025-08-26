Sénégal: Sen'Eau devient partenaire officiel de la Linguère de Saint-Louis (club)

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Linguère, club de football phare de la ville de Saint-Louis (nord), annonce avoir noué une convention de partenariat officiel avec la société Sen'Eau pour la saison 2025-2026.

"La Linguère de Saint-Louis a le plaisir d'annoncer un partenariat historique avec Sen'Eau - Eau du Sénégal", a annoncé le club fanion de la ville tricentenaire sur ses comptes sociaux.

Sen'Eau devient partenaire officiel de la Linguère de Saint-Louis pour la saison 2025-2026, ajoute la même source.

Cette convention de partenariat résulte d'un "engagement fort pour accompagner notre club dans ses ambitions sportives et communautaires, au service du développement de la région et du football sénégalais".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.