Sénégal: Sen'Eau devient partenaire officiel de la Linguère de Saint-Louis (club)

La Linguère, club de football phare de la ville de Saint-Louis (nord), annonce avoir noué une convention de partenariat officiel avec la société Sen'Eau pour la saison 2025-2026.

"La Linguère de Saint-Louis a le plaisir d'annoncer un partenariat historique avec Sen'Eau - Eau du Sénégal", a annoncé le club fanion de la ville tricentenaire sur ses comptes sociaux.

Sen'Eau devient partenaire officiel de la Linguère de Saint-Louis pour la saison 2025-2026, ajoute la même source.

Cette convention de partenariat résulte d'un "engagement fort pour accompagner notre club dans ses ambitions sportives et communautaires, au service du développement de la région et du football sénégalais".