Sénégal: La première édition des Journées africaines du livre du Kajoor prévue à Mékhé en novembre (organisateurs)

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La ville de Mékhé (Thiès,ouest) abritera, du 14 au 16 novembre prochain, la première édition des Journées africaines du livre du Kajoor, une manifestation culturelle dédiée à la promotion de la lecture, de l'écriture et de la pensée africaine, a appris l'APS, mardi, des initiateurs.

Cette manifestation est axée sur le thème "Le livre en partage : lire. écrire. penser l'Afrique depuis le Kajoor", avec comme slogan slogan "Lire, Ecouter, Partager".

Cette rencontre ambitionne de faire du livre un outil de savoir, de dialogue et d'ouverture, tout en valorisant la création littéraire africaine et son rôle dans la construction d'une pensée émancipée, selon les organisateurs.

Pendant trois jours, écrivains, éditeurs, universitaires, lecteurs et acteurs culturels se réuniront autour d'un programme varié comprenant des panels, conférences, expositions, ateliers pour enfants et jeunes, ainsi que des séances de dédicaces et de vente d'ouvrages.

Des animations culturelles sont prévues à cette première édition des Journées africaines du livre du Kajoor,

L'évènement vise aussi, à promouvoir la lecture et l'écriture sur le continent, à créer un cadre d'échanges entre professionnels du livre et grand public, et à inscrire le Kajoor comme un lieu d'ancrage pour la culture et la littérature.

