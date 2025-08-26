Maroc: Augmentation des effectifs du cheptel marocain

L'effectif total du cheptel national, recensé durant la période du 26 juin au 11 août 2025, s'élève à 32.832.573 têtes, selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Plus de 32,8 millions de têtes recensées

Ce cheptel est réparti sur les ovins (23.158.248 têtes, dont 16.348.449 femelles), les caprins (7.474.172 têtes, dont 5.293.805 femelles), les bovins (2.094.109 têtes, dont 1.556.842 femelles) et les camelins (106.044 têtes, dont 91.432 femelles), précise le ministère dans un communiqué sur l'opération de recensement du cheptel national.

"En application des Hautes Directives Royales, visant à garantir la réussite de l'opération de reconstitution du cheptel national à tous les niveaux, et qu'elle soit menée avec professionnalisme et selon des critères objectifs, une opération de recensement du cheptel national a été effectuée dans l'ensemble des préfectures et provinces du Royaume, durant la période du 26 juin au 11 août 2025", fait savoir la même source.

Cette opération vise à constituer une base de données précise et actualisée sur les effectifs du cheptel dans le Royaume, en vue d'améliorer la productivité et la durabilité du secteur de l'élevage et contribuer efficacement à la souveraineté alimentaire nationale.

Elle a mis en évidence une augmentation des effectifs du cheptel au niveau national, rapporte la MAP.

Alors que l'opération de recensement a révélé une augmentation des effectifs du cheptel à l'échelle nationale, elle a en revanche enregistré une baisse d'environ 30% du nombre de bovins et de camelins par rapport aux moyennes habituelles, qui se situent pour les bovins entre 3 et 3,2 millions, suite à une diminution des effectifs des bovins laitiers en raison des restrictions imposées durant la pandémie du Covid-19 et de l'arrêt de l'irrigation dans les périmètres irrigués. Pour les camelins, dont la moyenne habituelle se situe autour de 150.000 têtes, les effectifs ont été affectés par les années consécutives de sécheresse.

Sur la base de ces statistiques précises, il sera procédé à compter de fin septembre 2025, à l'annulation de la décision de suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'importation des ovins et caprins ainsi qu'à l'importation de lait en poudre, tout en maintenant la suspension des droits d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'importation des bovins, afin de contribuer à la reconstitution progressive du cheptel national bovin.

Le ministère fait également savoir que conformément aux Hautes instructions Royales, des mesures appropriées seront déployées et suivies pour une reconstitution efficace et durable du cheptel national.

A cet effet, le gouvernement a mobilisé près de 11 milliards de dirhams, sous forme de soutien financier direct aux éleveurs, destinés à l'acquisition de l'aliment de bétail, à la préservation des femelles reproductrices, à l'allégement de l'endettement des éleveurs, à l'organisation des campagnes de vaccination et d'encadrement technique des éleveurs.

Le montant de l'aide par bénéficiaire sera déterminé sur la base du nombre de têtes du cheptel recensé par les commissions locales, et identifiées par des boucles numérotées.