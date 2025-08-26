Maroc: Port de Laâyoune - Hausse de 15% des débarquements de la pêche à fin juillet

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Laâyoune ont enregistré, durant les sept premiers mois de l'année en cours, une hausse de 15% en poids et de 3% en valeur, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées dans ce port se sont élevées à fin juillet dernier à 90.720 tonnes (T), contre 79.226T à la même période de 2024, pour une valeur marchande de 911,37 millions de dirhams (MDH), contre 884,22 MDH un an auparavant, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées ont augmenté de 28% pour atteindre 67.568T, correspondant à une valeur de 282,03 MDH, contre 52.608T et 260,92 MDH à fin juillet 2024 (+8%), rapporte la MAP.

En revanche, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont reculé de 15% pour s'établir à 16.975 T, pour une valeur estimée à 221,23 MDH (-1%), contre 223,76 MDH/ 19.968T un an auparavant.

Concernant les céphalopodes, les débarquements ont accusé une légère baisse de 2% en volume avec 6.160T, pour des recettes de 407,03 MDH (+5%), contre 6.270 T et 387,20 MDH à la même période de 2024.

Par ailleurs, les captures de crustacés ont reculé de 96% pour se chiffrer à 17T avec des recettes évaluées à 1,06MDH (-91%), contre 379T ayant généré 12,33 MDH un an auparavant.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 523.765 T à fin juillet 2025, en baisse de 16% par rapport à la même période de l'année précédente.

En valeur, ces débarquements ont reculé de 3% pour s'établir à près de 6,14 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 6,30 MMDH un an auparavant.