Sénégal: Parcelles Assainies - Modou Lo n'exclut pas de s'engager en politique après sa retraite sportive

Le roi des arènes sénégalaises, Modou Lo, n'exclut pas de s'engager en politique après sa retraite sportive, en militant au niveau de sa base affective des Parcelles Assainies, un quartier populaire de la capitale sénégalaise.

"En tant qu'enfant des Parcelles Assainies et voulant le meilleur pour mon quartier, je n'exclus pas de m'engager localement en politique après ma retraite sportive. Si j'ai la possibilité, avec la politique, d'avoir des opportunités pour le développement des Parcelles Assainies et pour que les populations vivent mieux, je n'hésiterai pas", a-t-il dit dans un entretien avec Radio France internationale (RFI).

Agé de 43 ans, Modou Lo est roi des arènes sénégalaises depuis 2019.

Très populaire aux Parcelles Assainies, le chef de file de l'écurie Rock énergie est le porte étendard de la lutte dans cette commune de la capitale sénégalaise.

Il estime "tout le monde a le droit d'avoir son opinion, de la partager, de discuter de cette opinion, parce que personne ne peut tout savoir sur tout".

"J'estime que j'ai droit à cette parole-là, mais pas forcément en m'engageant ou en m'affiliant à un parti politique ou en demandant de soutenir tel ou tel homme politique. Je n'ai pas encore cette posture-là, mais je ne me priverai pas de donner mon avis sur les affaires de la cité", a souligné celui que ses nombreux fans appellent Kharagne Lo ( le surdoué, en wolof).

Par rapport à l'évolution de sa carrière sportive, Modou Lo estime qu'il ne compte pas aller jusqu'à l'âge limite fixé pour les lutteurs.

"Même jusqu'à 45 ans, je ne pense pas. Je suis sur plein de projets et je compte faire quelques combats, puis décrocher et laisser la place à mes jeunes frères dans la même écurie que moi et qui sont talentueux".

"Il y a Franc, Gora Sock, Petit Lô, Calva, Seydina... la liste est longue. Ce sont de grands espoirs et s'ils sont bien encadrés, ils pourront accomplir de grandes choses dans l'arène", a souligné le patron de l'écurie Rock énergie.

Le combat Modou Lo-Sa Thiès a été ficelé la semaine dernière par Albourakh Events. Il est prévu le 6 avril 2026.

Le lutteur des Parcelles Assainies a enregistré deux défaites face au grand frère de son prochain adversaire Balla Gaye 2.

Modou Lo est crédité de 23 victoires, 3 défaites et d'un nul en 26 combats.

De son côté, Sa Thiès a enregistré 15 victoires et trois défaites en 18 combats.