Sénégal: Modou Lo - 'Mon combat face à Sa Thiès n'est pas une revanche par procuration'

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le roi des arènes, Modou Lo, affirme que son combat face à Salif Sakho, alias Sa Thiès, n'est pas une revanche par procuration, mais une affiche dans la logique de la lutte sénégalaise.

"Non, absolument pas! Sa Thiès, c'est le jeune frère de Balla Gaye 2, mais ce n'est pas une revanche. Ils sont frères, mais n'ont pas la même façon de lutter", a-t-il dit dans un entretien avec Radio France internationale (RFI).

Le lutteur vedette des Parcelles Assainies, roi des arènes depuis 2019, a enregistré deux défaites face à Balla Gaye 2, le grand frère de son futur adversaire.

Le combat Modou Lo-Sa Thiès a été ficelé la semaine dernière par Albourakh Events. Il est prévu le 6 avril 2026.

"C'est dans la logique de la lutte que je croise Sa Thiès. Il est sur mon chemin, je l'écarte et je continue ma route", a clamé le chef de file de l'écurie Rock énergie.

Il estime que sa confrontation face au fils de l'ancien champion de lutte des années 1970, Mamadou Sakho dit "Double Less", promet d'être un "grand combat".

"Je peux même dire que ce combat était une demande sociale, tout le monde le voulait. J'ai toujours dit que le jour où je serai roi des arènes, je donnerai leur chance aux jeunes. Je l'ai fait avec Ama Baldé, Boy Niang et Siteu. Je suis toujours sur cette lancée", a rappelé Modou Lo.

Il a poursuivi en relevant que Sa Thiès a fait dernièrement des combats "très intéressants" mais n'a jamais eu la chance de disputer un combat pour le titre de roi des arènes.

"C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'un combat contre Tapha Tine, mais les amateurs ont plébiscité Sa Thiès. Et c'est normal de faire plaisir aux amateurs", a-t-il ajouté.

Modou Lo est crédité de 23 victoires, 3 défaites et un nul en 26 combats.

De son côté, Sa Thiès a enregistré 15 victoires et trois défaites en 18 combats.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.