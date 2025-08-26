Sénégal: Modou Lo - 'Mon combat face à Sa Thiès n'est pas une revanche par procuration'

Dakar — Le roi des arènes, Modou Lo, affirme que son combat face à Salif Sakho, alias Sa Thiès, n'est pas une revanche par procuration, mais une affiche dans la logique de la lutte sénégalaise.

"Non, absolument pas! Sa Thiès, c'est le jeune frère de Balla Gaye 2, mais ce n'est pas une revanche. Ils sont frères, mais n'ont pas la même façon de lutter", a-t-il dit dans un entretien avec Radio France internationale (RFI).

Le lutteur vedette des Parcelles Assainies, roi des arènes depuis 2019, a enregistré deux défaites face à Balla Gaye 2, le grand frère de son futur adversaire.

Le combat Modou Lo-Sa Thiès a été ficelé la semaine dernière par Albourakh Events. Il est prévu le 6 avril 2026.

"C'est dans la logique de la lutte que je croise Sa Thiès. Il est sur mon chemin, je l'écarte et je continue ma route", a clamé le chef de file de l'écurie Rock énergie.

Il estime que sa confrontation face au fils de l'ancien champion de lutte des années 1970, Mamadou Sakho dit "Double Less", promet d'être un "grand combat".

"Je peux même dire que ce combat était une demande sociale, tout le monde le voulait. J'ai toujours dit que le jour où je serai roi des arènes, je donnerai leur chance aux jeunes. Je l'ai fait avec Ama Baldé, Boy Niang et Siteu. Je suis toujours sur cette lancée", a rappelé Modou Lo.

Il a poursuivi en relevant que Sa Thiès a fait dernièrement des combats "très intéressants" mais n'a jamais eu la chance de disputer un combat pour le titre de roi des arènes.

"C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'un combat contre Tapha Tine, mais les amateurs ont plébiscité Sa Thiès. Et c'est normal de faire plaisir aux amateurs", a-t-il ajouté.

Modou Lo est crédité de 23 victoires, 3 défaites et un nul en 26 combats.

De son côté, Sa Thiès a enregistré 15 victoires et trois défaites en 18 combats.