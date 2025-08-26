Maroc: L'ONDE mobilise le Dispositif national psychotrauma de l'enfant suite au drame d'El Jadida

Sur Instruction de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), l'Observatoire a mobilisé le Dispositif national psychotrauma de l'enfant (DNPTE) pour venir en aide à l'enfant victime de viol à El Jadida.

L'ONDE a mis aussi à disposition une pédopsychiatre spécialisée afin d'assurer, dès que possible, une prise en charge psychologique adaptée, pour prévenir les conséquences de cette violence sur sa santé mentale, indique un communiqué de l'Observatoire.

Dès la survenue du drame et en coordination directe avec le Procureur et l'avocate en charge du dossier, l'observatoire a également suivi de près les procédures mises en place pour la protection de l'enfant.

De fait, la violence à l'encontre des enfants pèse lourdement sur leur santé mentale tout au long de la vie.

Les études scientifiques, de par le monde, démontrent la forte association entre les traumatismes et violences à l'encontre des enfants et l'anxiété, la dépression, le suicide, l'état de stress post traumatique, l'abus de substances à l'âge adulte, les comportements agressifs ou antisociaux et les déficiences du fonctionnement cognitif avec mauvais résultats scolaires.

Le dispositif national de psychotrauma de l'enfant a été institué par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem en octobre 2023 et compte 6 cellules de psychotrauma réparties sur 6 grandes villes (Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Oujda et Fès), rappelle-t-on.

Ce dispositif est destiné aux moins de 18 ans victimes de catastrophes naturelles ou humaines ou d'évènements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques.

L'intervention rapide de personnels et de professionnels de l'urgence psychologique permet une prise en charge immédiate et post-immédiate adaptée aux enfants, ainsi qu'une préparation et une mise en place de relais thérapeutiques ultérieurs.