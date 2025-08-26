Maroc: Guelmim - L'IPC recule de 0,6% en juillet dernier

L'IPC de la ville de Guelmim s'est établi à 122,5 en juillet dernier, enregistrant une baisse de 0,6% par rapport au mois de juin, indique une note de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Guelmim-Oued Noun.

L'indice des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a reculé de 1,4% entre juin et juillet, précise la note, expliquant cette évolution notamment par une baisse des prix des légumes (-4,8%), de la viande (-3,1%) et des produits alimentaires divers (-1,4%).

En revanche, l'indice des prix des transports a progressé de 0,7%, en raison de la hausse des prix des carburants et lubrifiants (+2,6%) et des dépenses d'utilisation des véhicules (+1,1%), tandis que l'IPC des autres divisions n'a connu aucune variation au cours de la même période.

En glissement annuel, l'IPC a enregistré une légère hausse de 0,08%, souligne la note.