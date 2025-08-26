Tunisie: Assidet zgougou à plus de 200 dinars - Les Tunisiens pourront-ils toujours se le permettre ?

La célèbre crème Assidet zgougou, dessert incontournable de la célébration du Mouled, est l'un des desserts favoris des foyers tunisiens. Risque-t-elle de devenir un luxe ? En effet, depuis l'année dernière, le prix du principal ingrédient, les graines de pin d'Alep, est monté soudainement en flèche, devenant excessivement cher pour les budgets des ménages tunisiens.

Cette année, le prix du kilo des graines d'Alep commercialisées chez les commerçants de fruits secs et les revendeurs a encore augmenté, passant de 50 dinars le kilo à 52, voire 56 dinars le kilo dans la plupart des souks et des marchés.

Si l'année dernière la hausse des prix était justifiée par le manque de pluie et les épisodes de sécheresse qui ont occasionné une baisse de la production de graines de pin d'Alep, cette année, la production nationale s'est nettement améliorée et a augmenté, atteignant 130 tonnes contre seulement 90 tonnes l'année dernière.

Au regard de la saison pluviale satisfaisante, l'argument des changements climatiques et du manque de pluie n'arrive plus à convaincre et ne fait que voiler encore une fois la vraie raison de la flambée des prix à l'approche du Mouled, à savoir les pratiques spéculatives des intermédiaires et des revendeurs, qui profitent de l'engouement des ménages pour les graines de pin d'Alep "zgougou", notamment à l'approche de la célébration du Mouled, pour augmenter les prix et "gonfler" confortablement leur marge bénéficiaire, prétextant la qualité supérieure des produits exposés dans les points de vente de fruits secs.

La valse des prix ne concerne pas seulement les graines de pin d'Alep mais également les fruits secs qui agrémentent la crème de pin d'Alep et dont le kilo dépasse la centaine de dinars.

Si on fait désormais le compte, l'achat de tous les ingrédients nécessaires à la préparation de la crème à base de graines de pin d'Alep, la fameuse Assidet zgougou, dépasse désormais deux cents dinars, voire plus. Ce dessert tant affectionné des ménages tunisiens risque-t-il de devenir un luxe ?